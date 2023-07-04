Копійчана закуска з кабачків: гості оближуть тарілку

Ідеально до святкового столу

Чимало господинь полюбляють експериментувати з новими стравами влітку, коли є велика кількість сезонних овочів, таких як кабачки. Цей корисний продукт все літо входить до складу повсякденних страв і святкових закусок, таких як кабачковий торт.

Спробуйте приготувати смачні рулетики з кабачка. На theLime поділились простим рецептом.

Інгредієнти:

кабачки або цукіні — 2 шт.

яйця — 4 шт.

борошно — 4 ст. л. з чубчиком

копчена паприка, сіль — до смаку

Для начинки:

твердий сир — 200 г

плавлений сир — 1 шт.

сметана — 2 ст. л.

часник — 1-2 зубчики

кріп

томат — 2 шт.

Спосіб приготування:

Беремо молоді кабачки, відрізаємо хвостики, промиваємо в проточній воді. Нарізаємо їх тонкими слайсами. Солимо і залишаємо у такому вигляді на 10 хвилин. У мисці розбиваємо яйця та злегка збиваємо їх вінчиком чи виделкою для однорідності. В іншому посуді змішуємо борошно з копченою паприкою. Спершу обвалюємо кабачки в борошняній суміші, потім – в яєчній. Обсмажуємо на гарячій сковороді з невеликою кількістю олії з двох сторін. Викладаємо їх на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир. Зелень промиваємо у проточній воді, викладаємо на декілька хвилин на паперові рушники. Потім подрібнюємо ножем. Твердий і плавлений сир тремо на тертці, часник очищаємо від лушпиння і пропускаємо через прес. З'єднуємо в мисці підготовлені для начинки інгредієнти, додаємо сметану, сіль та спеції за смаком. Помідори промиваємо у проточній воді, за бажанням обдаємо окропом і знімаємо шкірку. Нарізаємо їх півкільцями. Беремо обсмажений кабачок, змащуємо його сирною сумішшю і кладемо одну скибочку томату, загортаємо в рулетик. Робимо те саме з іншими.

Така страва може стати чудовим перекусом або окрасою святкового столу. Також ми розповідали, як приготувати смачні кабачкові кульки з м’ясом.