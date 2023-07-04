Копійчана закуска з кабачків: гості оближуть тарілку
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Ідеально до святкового столу
Чимало господинь полюбляють експериментувати з новими стравами влітку, коли є велика кількість сезонних овочів, таких як кабачки. Цей корисний продукт все літо входить до складу повсякденних страв і святкових закусок, таких як кабачковий торт.
Спробуйте приготувати смачні рулетики з кабачка. На theLime поділились простим рецептом.
Інгредієнти:
- кабачки або цукіні — 2 шт.
- яйця — 4 шт.
- борошно — 4 ст. л. з чубчиком
- копчена паприка, сіль — до смаку
- Для начинки:
- твердий сир — 200 г
- плавлений сир — 1 шт.
- сметана — 2 ст. л.
- часник — 1-2 зубчики
- кріп
- томат — 2 шт.
Спосіб приготування:
- Беремо молоді кабачки, відрізаємо хвостики, промиваємо в проточній воді. Нарізаємо їх тонкими слайсами. Солимо і залишаємо у такому вигляді на 10 хвилин.
- У мисці розбиваємо яйця та злегка збиваємо їх вінчиком чи виделкою для однорідності. В іншому посуді змішуємо борошно з копченою паприкою.
- Спершу обвалюємо кабачки в борошняній суміші, потім – в яєчній. Обсмажуємо на гарячій сковороді з невеликою кількістю олії з двох сторін. Викладаємо їх на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир.
- Зелень промиваємо у проточній воді, викладаємо на декілька хвилин на паперові рушники. Потім подрібнюємо ножем.
- Твердий і плавлений сир тремо на тертці, часник очищаємо від лушпиння і пропускаємо через прес. З'єднуємо в мисці підготовлені для начинки інгредієнти, додаємо сметану, сіль та спеції за смаком.
- Помідори промиваємо у проточній воді, за бажанням обдаємо окропом і знімаємо шкірку. Нарізаємо їх півкільцями.
- Беремо обсмажений кабачок, змащуємо його сирною сумішшю і кладемо одну скибочку томату, загортаємо в рулетик. Робимо те саме з іншими.
Така страва може стати чудовим перекусом або окрасою святкового столу. Також ми розповідали, як приготувати смачні кабачкові кульки з м’ясом.