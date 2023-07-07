Незаменимая закуска, с которой гости забудут о мясе: "получасовые" помидоры с чесноком
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Очень просто готовятся, очень быстро съедаются
Мы рассказывали, как готовить пьяный маринад для курятины. Идеально к такому мясу подойдут маринованные помидоры с чесноком.
Эти маринованные помидоры станут незаменимой закуской на любом столе. Они получаются очень сочными и пикантными благодаря чесноку в составе. Такая консервация должна быть у каждого кулинара. Тем более что такие помидорчики очень просто готовятся. Рецептом поделились на smachnonews.24tv.ua.
Ингредиенты:
- 45 миллилитров уксуса;
- 20 граммов сахара;
- 15 граммов соли;
- 1 килограмм помидоров;
- 100 граммов чеснока;
- 200 г лука;
- 1,5 литра воды;
- специи по вкусу: душистый перец, лавровый лист, горчица.
Способ приготовления:
- На дно чистых и простерилизованных банок положите лавровый лист, горчицу и зелень.
- Лук и чеснок очистите и нарежьте ломтиками.
- Выложите все это в банки. Помидоры промойте и выложите в банки так, чтобы было немного пространства.
- В кастрюле вскипятите 1,5 литра воды, добавьте сахар, соль и уксус, прокипятите. Остудите рассол и залейте помидоры.
- Пастеризуйте банки на огне 5 минут. Закройте стерилизованными крышками.
Помидоры получаются очень вкусными и пикантными. Также мы рассказывали, чем заменить зонты укропа в консервации.