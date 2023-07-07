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Незаменимая закуска, с которой гости забудут о мясе: "получасовые" помидоры с чесноком

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Станут украшением любого праздничного стола
Станут украшением любого праздничного стола. Фото food.obozrevatel.com

Очень просто готовятся, очень быстро съедаются

Мы рассказывали, как готовить пьяный маринад для курятины. Идеально к такому мясу подойдут маринованные помидоры с чесноком.

Эти маринованные помидоры станут незаменимой закуской на любом столе. Они получаются очень сочными и пикантными благодаря чесноку в составе. Такая консервация должна быть у каждого кулинара. Тем более что такие помидорчики очень просто готовятся. Рецептом поделились на smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

  • 45 миллилитров уксуса;
  • 20 граммов сахара;
  • 15 граммов соли;
  • 1 килограмм помидоров;
  • 100 граммов чеснока;
  • 200 г лука;
  • 1,5 литра воды;
  • специи по вкусу: душистый перец, лавровый лист, горчица.

Способ приготовления:

  1. На дно чистых и простерилизованных банок положите лавровый лист, горчицу и зелень.
  2. Лук и чеснок очистите и нарежьте ломтиками.
  3. Выложите все это в банки. Помидоры промойте и выложите в банки так, чтобы было немного пространства.
  4. В кастрюле вскипятите 1,5 литра воды, добавьте сахар, соль и уксус, прокипятите. Остудите рассол и залейте помидоры.
  5. Пастеризуйте банки на огне 5 минут. Закройте стерилизованными крышками.

Помидоры получаются очень вкусными и пикантными. Также мы рассказывали, чем заменить зонты укропа в консервации.

Теги:
#Рецепт #Помидоры #Заготовки на зиму #Консервация