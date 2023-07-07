Незаменимая закуска, с которой гости забудут о мясе: "получасовые" помидоры с чесноком

Очень просто готовятся, очень быстро съедаются

Мы рассказывали, как готовить пьяный маринад для курятины. Идеально к такому мясу подойдут маринованные помидоры с чесноком.

Эти маринованные помидоры станут незаменимой закуской на любом столе. Они получаются очень сочными и пикантными благодаря чесноку в составе. Такая консервация должна быть у каждого кулинара. Тем более что такие помидорчики очень просто готовятся. Рецептом поделились на smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

45 миллилитров уксуса;

20 граммов сахара;

15 граммов соли;

1 килограмм помидоров;

100 граммов чеснока;

200 г лука;

1,5 литра воды;

специи по вкусу: душистый перец, лавровый лист, горчица.

Способ приготовления:

На дно чистых и простерилизованных банок положите лавровый лист, горчицу и зелень. Лук и чеснок очистите и нарежьте ломтиками. Выложите все это в банки. Помидоры промойте и выложите в банки так, чтобы было немного пространства. В кастрюле вскипятите 1,5 литра воды, добавьте сахар, соль и уксус, прокипятите. Остудите рассол и залейте помидоры. Пастеризуйте банки на огне 5 минут. Закройте стерилизованными крышками.

Помидоры получаются очень вкусными и пикантными. Также мы рассказывали, чем заменить зонты укропа в консервации.