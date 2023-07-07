Незамінна закуска, з якою гості забудуть про м’ясо: "півгодинні" помідори з часником
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Дуже просто готуються, дуже швидко з’їдаються
Ми розповідали, як готувати п’яний маринад для курятини. Ідеально до такого м’яса підійдуть мариновані помідори з часником.
Ці мариновані помідори стануть незамінною закускою на будь-якому столі. Вони виходять дуже соковитими та пікантними завдяки часнику у складі. Така консервація має бути у кожного кулінара. Тим паче, що такі помідорчики дуже просто готуються. Рецептом поділились на smachnonews.24tv.ua.
Інгредієнти:
- 45 мілілітрів оцту;
- 20 грамів цукру;
- 15 грамів солі;
- 1 кілограм помідорів;
- 100 грамів часнику;
- 200 грамів цибулі;
- 1,5 літра води;
- спеції до смаку: запашний перець, лавровий лист, гірчиця.
Спосіб приготування:
- На дно чистих та простерилізованих банок покладіть лавровий лист, гірчицю і зелень.
- Цибулю і часник очистіть і наріжте скибочками.
- Викладіть все це в банки. Помідори помийте і викладіть в банки так, щоб було трохи простору.
- У каструлі закип'ятіть 1,5 літра води, додайте цукор, сіль і оцет, прокип'ятіть. Остудіть розсіл і залийте ним помідори.
- Пастеризуйте банки на вогні 5 хвилин. Закрийте стерилізованими кришками.
Помідорчики виходять дуже смачними та пікантними. Також ми розповідали, чим замінити парасольки кропу у консервації.