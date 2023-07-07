Незамінна закуска, з якою гості забудуть про м’ясо: "півгодинні" помідори з часником

Дуже просто готуються, дуже швидко з’їдаються

Ми розповідали, як готувати п’яний маринад для курятини. Ідеально до такого м’яса підійдуть мариновані помідори з часником.

Ці мариновані помідори стануть незамінною закускою на будь-якому столі. Вони виходять дуже соковитими та пікантними завдяки часнику у складі. Така консервація має бути у кожного кулінара. Тим паче, що такі помідорчики дуже просто готуються. Рецептом поділились на smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

45 мілілітрів оцту;

20 грамів цукру;

15 грамів солі;

1 кілограм помідорів;

100 грамів часнику;

200 грамів цибулі;

1,5 літра води;

спеції до смаку: запашний перець, лавровий лист, гірчиця.

Спосіб приготування:

На дно чистих та простерилізованих банок покладіть лавровий лист, гірчицю і зелень. Цибулю і часник очистіть і наріжте скибочками. Викладіть все це в банки. Помідори помийте і викладіть в банки так, щоб було трохи простору. У каструлі закип'ятіть 1,5 літра води, додайте цукор, сіль і оцет, прокип'ятіть. Остудіть розсіл і залийте ним помідори. Пастеризуйте банки на вогні 5 хвилин. Закрийте стерилізованими кришками.

Помідорчики виходять дуже смачними та пікантними. Також ми розповідали, чим замінити парасольки кропу у консервації.