Гора вкуснятины из плавленых сырков и муки: рецепт, который сэкономит вам время

Как приготовить печенье — простой рецепт

Плавленый сыр может быть полноценной основой потрясающего печенья. Такое тесто получается очень нежным и будет просто таять во рту.

Идея приготовить такое необычное печенье принадлежит "Школі життя". Из малого количества ингредиентов у вас получится вкуснейшее печенье. Кроме того, добавив немного сахара или специй, вы можете по желанию приготовить сладкую или несладкую выпечку. Немножко фантазии – и у вас на столе гора вкусности!

Как приготовить печенье

Ингредиенты:

плавленые сырки – 2 шт.;

сливочное масло (или маргарин для выпечки) – 200 г;

майонез – 250 г;

мука – 2 стакана;

сахар для посыпки, прованские травы, паприка – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Подержите плавленые сырки в морозилке, после чего натрите их. К тертым плавленым сыркам добавьте мягкое сливочное масло или маргарин, майонез и перемешайте. Добавьте просеянную муку и замесите тесто. Для сладкого печенья раскатайте тесто в пласт толщиной 3-5 мм, вырезаем по форме печенье и посыпьте сахаром. Как вариант – тесто также можно разрезать на полоски, посыпать сахаром и скрутить в трубочки. Для несладкого варианта так же раскатайте тесто, добавьте немного сыра или просто специи по вкусу. Выпекайте печенье в духовке при температуре 180 градусов до румяности.

Для приготовления этого блюда советуем взять домашний плавленый сыр. Тогда печенье будет не только вкусным, но и полезным.