Гора вкуснятины из плавленых сырков и муки: рецепт, который сэкономит вам время
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Как приготовить печенье — простой рецепт
Плавленый сыр может быть полноценной основой потрясающего печенья. Такое тесто получается очень нежным и будет просто таять во рту.
Идея приготовить такое необычное печенье принадлежит "Школі життя". Из малого количества ингредиентов у вас получится вкуснейшее печенье. Кроме того, добавив немного сахара или специй, вы можете по желанию приготовить сладкую или несладкую выпечку. Немножко фантазии – и у вас на столе гора вкусности!
Как приготовить печенье
Ингредиенты:
- плавленые сырки – 2 шт.;
- сливочное масло (или маргарин для выпечки) – 200 г;
- майонез – 250 г;
- мука – 2 стакана;
- сахар для посыпки, прованские травы, паприка – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Подержите плавленые сырки в морозилке, после чего натрите их.
- К тертым плавленым сыркам добавьте мягкое сливочное масло или маргарин, майонез и перемешайте.
- Добавьте просеянную муку и замесите тесто.
- Для сладкого печенья раскатайте тесто в пласт толщиной 3-5 мм, вырезаем по форме печенье и посыпьте сахаром. Как вариант – тесто также можно разрезать на полоски, посыпать сахаром и скрутить в трубочки.
- Для несладкого варианта так же раскатайте тесто, добавьте немного сыра или просто специи по вкусу.
- Выпекайте печенье в духовке при температуре 180 градусов до румяности.
Для приготовления этого блюда советуем взять домашний плавленый сыр. Тогда печенье будет не только вкусным, но и полезным.