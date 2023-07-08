Гора смакоти з плавлених сирків та борошна: рецепт, який заощадить вам час
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Як приготувати печиво?
Плавлений сир може бути повноцінною основою приголомшливого печива. Таке тісто виходить дуже ніжним і просто танутиме в роті.
Ідея приготувати таке незвичайне печиво належить "Школі життя". З малої кількості інгредієнтів у вас вийде смачне печиво. Крім того, додавши трохи цукру або спецій, ви можете за бажанням приготувати солодку або несолодку випічку. Трішки фантазії – і у вас на столі гора смакоти!
Як приготувати печиво
Інгредієнти:
- плавлені сирки – 2 шт.;
- вершкове масло (або маргарин для випікання) – 200 г;
- майонез – 250 г;
- борошно — 2 склянки;
- цукор для посипання, прованські трави, паприка – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Потримайте плавлені сирки в морозилці, потім натріть їх.
- До тертих плавлених сирків додайте м’яке масло або маргарин, майонез і перемішайте.
- Додайте просіяне борошно і замісіть тісто.
- Для солодкого печива розкотіть тісто в пласт завтовшки 3-5 мм, вирізаємо формою печиво і посипте цукром. Як варіант – тісто можна розрізати на смужки, посипати цукром і скрутити в трубочки.
- Для несолодкого варіанта так само розкотіть тісто, додайте трохи сиру або просто спеції до свого смаку.
- Випікайте печиво в духовці за температури 180 градусів до рум’яності.
Для приготування цієї страви рекомендуємо взяти домашній плавлений сир. Тоді печиво буде не лише смачним, а й корисним.