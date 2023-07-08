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Гора смакоти з плавлених сирків та борошна: рецепт, який заощадить вам час

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Рецепт такого печива має бути у ваших закладках
Рецепт такого печива має бути у ваших закладках. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Як приготувати печиво?

Плавлений сир може бути повноцінною основою приголомшливого печива. Таке тісто виходить дуже ніжним і просто танутиме в роті.

Ідея приготувати таке незвичайне печиво належить "Школі життя". З малої кількості інгредієнтів у вас вийде смачне печиво. Крім того, додавши трохи цукру або спецій, ви можете за бажанням приготувати солодку або несолодку випічку. Трішки фантазії – і у вас на столі гора смакоти!

Як приготувати печиво

Інгредієнти:

  • плавлені сирки – 2 шт.;
  • вершкове масло (або маргарин для випікання) – 200 г;
  • майонез – 250 г;
  • борошно — 2 склянки;
  • цукор для посипання, прованські трави, паприка – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Потримайте плавлені сирки в морозилці, потім натріть їх.
  2. До тертих плавлених сирків додайте м’яке масло або маргарин, майонез і перемішайте.
  3. Додайте просіяне борошно і замісіть тісто.
  4. Для солодкого печива розкотіть тісто в пласт завтовшки 3-5 мм, вирізаємо формою печиво і посипте цукром. Як варіант – тісто можна розрізати на смужки, посипати цукром і скрутити в трубочки.
  5. Для несолодкого варіанта так само розкотіть тісто, додайте трохи сиру або просто спеції до свого смаку.
  6. Випікайте печиво в духовці за температури 180 градусів до рум’яності.

Для приготування цієї страви рекомендуємо взяти домашній плавлений сир. Тоді печиво буде не лише смачним, а й корисним.

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