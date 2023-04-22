Рецепт печива із плавлених сирків: бюджетний десерт за лічені хвилини

З цим рецептом прихід будь-яких гостей не буде несподіваним

Саме ароматна випічка здатна не тільки порадувати смакові рецептори, а й подарувати будинку особливу атмосферу затишку. Кожна господиня має свої улюблені рецепти – смачний "Наполеон" або медовик нашвидкуруч.

Сьогодні ми пропонуємо рецепт печива, яке дуже просто приготувати. В його основі – звичайні плавлені сирки, але з них ви приготуєте неймовірно апетитний та смачний десерт. Тим більше, за рецептом Сook.net випічка займе всього 20 хвилин, але результат вас просто вразить. Ніжне та пікантне печиво просто танутиме у роті. Дітям точно сподобається така випічка.

Як приготувати печиво з плавлених сирків

Інгредієнти:

2 плавлені сирки по 100 гр.;

1,5 ст борошна;

1 яйце;

150 г олії або маргарину.

Спосіб приготування:

Для початку потрібно натерти сирки та олію на тертці – щоб легше це зробити, можна попередньо покласти їх у холодильник. Додайте яйце, борошно, олію. Тісто потрібно прибрати у холодильник на 30 хв. Деко застелите пергаментом. Розкотіть тісто завтовшки 3-5 мм, виріжте фігурки і викладіть пергамент.

Плавлені сирки для печива можна приготувати самому. Ви будете впевнені як такий продукт.