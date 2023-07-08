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Тортик без муки и выпечки: идеальный летний десерт

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасные сладости на лето
Прекрасные сладости на лето. Фото ukr.media

Пригодятся самые простые продукты

Десерты без выпечки особенно популярны летом, когда не хочется прийти у включенной духовки. Если вы уже пробовали вкусный ореховый торт, обратите внимание на этот десерт.

Этот летний тортик готовится без муки и выпечки в духовке. В основе – сырно-сметанная масса с фруктами и ягодами. Рецептом поделились на портале Ukr.Media.

Ингредиенты:

  • клубника – 300-400 гр.;
  • абрикос — 300-400 гр.;
  • сметана (любой жирности) — 500 гр.;
  • творог (любой жирности) — 300 гр.;
  • сахар — 200 гр.;
  • ванильный сахар (по желанию) – 20 гр.;
  • желатин быстрорастворимый – 40 гр.;
  • печенье (любое, кроме галетного) – 150 гр.

Способ приготовления:

  1. Сметану, творог и сахар (+ванильный сахар по желанию) соедините погружным блендером. Дно формы 18 см выложите пергаментной бумагой, затем мягким, не галетным печеньем.
  2. Отдельно разведите желатин по инструкции, растворите, немного нагревая его, и тонкой струйкой введите в творожную массу, постоянно помешивая. Сюда же добавьте любые фрукты и ягоды по своему вкусу (но не слишком водянистые).
  3. Перелейте в форму. Сверху можно украсить фруктами и крошкой от печенья. Отправьте в холодильник как минимум на 3 часа, а для лучшей стабилизации – на 5 часов.

Тортик получается очень легким, воздушным и творожным. Также мы рассказывали, как приготовить дома ягодный мармелад.

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#Рецепт #Торт #Десерт