Сладкая роскошь: с этим ягодным мармеладом о магазинных сладости и не вспомните

Идеально к чаю или кофе

Мы рассказывали, как приготовить дома маршмелоу со вкусом мяты. Следующий рецепт будет гораздо более ягодным.

Домашний мармелад из малины и красной смородины – это сладкий десерт, для которого вам понадобится всего четыре ингредиента. Он обладает нежной текстурой и интенсивным фруктовым вкусом. Рецептом поделились на SHUBA.

Ингредиенты:

Малина — 500 г

Красная смородина — 500 г

Сахар – 1 кг

Лимонная кислота — 5 г

Способ приготовления:

Малину очистите от плодоножек, смородины оборвите из веточек. Ягоды хорошо промойте, уложите в кастрюлю и залейте водой так, чтобы она их только покрыла. Доведите до кипения и варите на маленьком огне 15 минут. Немного охладите и протрите ягоды через сито. Получившееся пюре выложите в кастрюлю, добавьте 900 г сахара, лимонную кислоту и варите на маленьком огне, пока масса не уменьшится в два раза (примерно 30-40 минут). Периодически снимайте с массы пенки. Горячий мармелад разлейте в формочки и оставьте охлаждаться. Затем поместите его в холодильник до полного охлаждения. Порежьте готовый мармелад квадратиками. Вкусно будет обвалять его в сахаре.

Эти сладости получаются невероятно вкусными, с насыщенным ягодным вкусом. Они идеально подходят к ароматному кофе с карамельными нотками.