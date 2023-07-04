Сладкая роскошь: с этим ягодным мармеладом о магазинных сладости и не вспомните
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Идеально к чаю или кофе
Мы рассказывали, как приготовить дома маршмелоу со вкусом мяты. Следующий рецепт будет гораздо более ягодным.
Домашний мармелад из малины и красной смородины – это сладкий десерт, для которого вам понадобится всего четыре ингредиента. Он обладает нежной текстурой и интенсивным фруктовым вкусом. Рецептом поделились на SHUBA.
Ингредиенты:
- Малина — 500 г
- Красная смородина — 500 г
- Сахар – 1 кг
- Лимонная кислота — 5 г
Способ приготовления:
- Малину очистите от плодоножек, смородины оборвите из веточек. Ягоды хорошо промойте, уложите в кастрюлю и залейте водой так, чтобы она их только покрыла. Доведите до кипения и варите на маленьком огне 15 минут.
- Немного охладите и протрите ягоды через сито. Получившееся пюре выложите в кастрюлю, добавьте 900 г сахара, лимонную кислоту и варите на маленьком огне, пока масса не уменьшится в два раза (примерно 30-40 минут). Периодически снимайте с массы пенки.
- Горячий мармелад разлейте в формочки и оставьте охлаждаться. Затем поместите его в холодильник до полного охлаждения.
- Порежьте готовый мармелад квадратиками. Вкусно будет обвалять его в сахаре.
Эти сладости получаются невероятно вкусными, с насыщенным ягодным вкусом. Они идеально подходят к ароматному кофе с карамельными нотками.