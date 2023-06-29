Элементарное объедение из нескольких продуктов: готовим невероятное мятное маршмелоу
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Магазинных сладостей и не захотите
Мы рассказывали, как готовить леденцы в домашних условиях. Теперь делимся рецептом мятного маршмелоа. Это несколько сложнее, чем карамель, но и такое вкуснятина можно приготовить дома без особого труда. Понадобится только миксер.
Приготовить его несложно, да и перечень ингредиентов – из тех, которые можно найти на большинстве кухонь. Рецептом маршмелоу на своем инстаграмм-профиле поделилась кулинарная блоггер Anny Cooking.
Ингредиенты:
- листики свежей мяты — 30 г
- желатин — 20 г
- вода — 100 мл
- сахар — 440 г
- кукурузный крахмал — 30 г
- сахарная пудра — 30 г
Способ приготовления:
- Желатин заливаем прохладной водой. Пока он настаивается, промываем мяту.
- К мяте добавляем 50 мл воды. Взбиваем блендером и отжимаем через сито. Добавляем воду так, чтобы жидкости стало 120 мл. Выливаем мятную воду в сахар и ставим на огонь.
- Мятный сироп доводим до кипения, кипятим одну минуту. Растапливаем желатин в микроволновке.
- В глубокую миску выливаем растопленный желатин, слегка взбиваем миксером в пенку. При взбивании понемногу добавляем горячий мятный сироп. Взбивать нужно сначала на низких оборотах, затем – на высоких.
- Общее время взбивания – примерно 10 минут. Масса должна посветлеть, увеличиться в объеме и наматываться на венчики.
- Пленкой застилаем форму. Смазываем каплей растительного масла. Выливаем маршмелоу и разравниваем лопаткой.
- По желанию часть маршмелоа можно смешать с красителем и сделать узор. Несколько часов охлаждаем машмелоу в холодильнике. Потом – нарезаем.
- Соединяем сахарную пудру с крахмалом. В смеси обваливаем кусочки.
Лакомство получается вкусными, в меру сладкими. Именно то, что нужно для детей, просто как морковные цукаты.