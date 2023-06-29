Елементарна смакота з кількох продуктів: готуємо неймовірне м’ятне маршмелоу
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Магазинних солодощів і не захочете
Ми розповідали, як готувати льодяники в домашніх умовах. Тепер ділимось рецептом м’ятного маршмелоу. Це дещо складніше, ніж карамель, але і таку смакоту можна приготувати вдома без особливих зусиль. Знадобиться лише міксер.
Приготувати його нескладно, та й перелік інгредієнтів — з тих, які можна занйти на більшості кухонь. Рецептом маршмелоу на своєму інстаграм-профілі поділилась кулінарна блогерка Anny Cooking.
Інгредієнти:
- листочки свіжої м'яти — 30 г
- желатин — 20 г
- вода — 100 мл
- цукор — 440 г
- кукурудзяний крохмаль — 30 г
- цукрова пудра — 30 г
Спосіб приготування:
- Желатин заливаємо холодною водою. Поки він настоюється, промиваємо м'яту.
- До м’яти додаємо 50 мл води. Збиваємо блендером та віджимаємо через сито. Додаємо води так, щоб рідини стало 120 мл. Виливаємо м'ятну воду до цукру та ставимо на вогонь.
- М’ятний сироп доводимо до кипіння, кип'ятимо одну хвилину. Розтоплюємо желатин в мікрохвильовці.
- В глибоку миску виливаємо розтоплений желатин, злегка збиваємо міксером до пінки. Під час збивання потроху додаємо гарячий м’ятний сироп. Збивати потрібно спочатку на низьких обертах, потім — на високих.
- Загальний час збивання — приблизно 10 хвилин. Маса має посвітлішати, збільшитись в об‘ємі та намотуватись на вінчики.
- Плівкою застеляємо форму. Змащуємо краплею олії. Виливаємо маршмелоу та розрівнюємо лопаткою.
- За бажанням частину маршмелоу можна змішати з барвником і зробити візерунок. Кілька годин охолоджуємо машмелоу в холодильнику. Потім — нарізаємо.
- З'єднуємо цукрову пудру з крохмалем. У суміші обвалюємо шматочки.
Ласощі виходить смачними, в міру солодкими. Саме те, що треба для діток, просто як морквяні цукати.