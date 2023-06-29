Елементарна смакота з кількох продуктів: готуємо неймовірне м’ятне маршмелоу

Магазинних солодощів і не захочете

Ми розповідали, як готувати льодяники в домашніх умовах. Тепер ділимось рецептом м’ятного маршмелоу. Це дещо складніше, ніж карамель, але і таку смакоту можна приготувати вдома без особливих зусиль. Знадобиться лише міксер.

Приготувати його нескладно, та й перелік інгредієнтів — з тих, які можна занйти на більшості кухонь. Рецептом маршмелоу на своєму інстаграм-профілі поділилась кулінарна блогерка Anny Cooking.

Інгредієнти:

листочки свіжої м'яти — 30 г

желатин — 20 г

вода — 100 мл

цукор — 440 г

кукурудзяний крохмаль — 30 г

цукрова пудра — 30 г

Спосіб приготування:

Желатин заливаємо холодною водою. Поки він настоюється, промиваємо м'яту. До м’яти додаємо 50 мл води. Збиваємо блендером та віджимаємо через сито. Додаємо води так, щоб рідини стало 120 мл. Виливаємо м'ятну воду до цукру та ставимо на вогонь. М’ятний сироп доводимо до кипіння, кип'ятимо одну хвилину. Розтоплюємо желатин в мікрохвильовці. В глибоку миску виливаємо розтоплений желатин, злегка збиваємо міксером до пінки. Під час збивання потроху додаємо гарячий м’ятний сироп. Збивати потрібно спочатку на низьких обертах, потім — на високих. Загальний час збивання — приблизно 10 хвилин. Маса має посвітлішати, збільшитись в об‘ємі та намотуватись на вінчики. Плівкою застеляємо форму. Змащуємо краплею олії. Виливаємо маршмелоу та розрівнюємо лопаткою. За бажанням частину маршмелоу можна змішати з барвником і зробити візерунок. Кілька годин охолоджуємо машмелоу в холодильнику. Потім — нарізаємо. З'єднуємо цукрову пудру з крохмалем. У суміші обвалюємо шматочки.

Ласощі виходить смачними, в міру солодкими. Саме те, що треба для діток, просто як морквяні цукати.