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Ніколи не викидайте хліб: дуже смачна копійчана запіканка з черствого батона

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Запіканка за цим рецептом виходить дуже смачна Новина оновлена 29 червня 2023, 13:06
Запіканка за цим рецептом виходить дуже смачна. Фото shuba.life

Гарний варіант обіду або вечері

Ми розповідали, як приготувати закусочний хлібний торт. Тепер ділимось способом використання черствого хліба.

Рецептом запіканки поділились на порталі Shuba. 12-15 шматочків підсушеного хліба достатньо, щоб приготувати швидку запіканку для всієї родини.

Інгредієнти:

  • Черствий хліб — 500 кг
  • Яйця курячі — 2 шт.
  • Сметана — 100 г
  • Шинка — 50 г
  • Помідори — 1 шт.
  • Перець болгарський червоний — 0.5 шт.
  • Сир гауда — 80 г
  • Прованські трави — 1 ч. л.
  • Сіль, паприка, перець — до смаку
  • Печериці — 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. Хліб нарізаємо невеликими кубиками. Обсмажуємо на олії. Вмикаємо духовку — вона повинна розігрітись до 180 градусів.
  2. Збиваємо 2 яйця з 2 столовими ложками сметани. Додаємо спеції — прованські трави, сіль і перець, солодку паприку.
  3. Викладаємо хліб у форму для запіканки. Викладаємо на нього улюблені інгредієнти, наприклад, шинку, гриби, перець і помідори, і навіть можна додати запечену курку з вчорашнього обіду (за бажанням).
  4. Поливаємо все збитими яйцями, посипаємо тертим сиром. Випікаємо страву близько 20 хвилин у розігрітій духовці.

Тепер ви знаєте, що не обов’язково викидати хліб, який підсох. Також ми розповідали, чим замінити майонез у стравах.

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#Рецепт #Хліб #Запіканка