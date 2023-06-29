Ніколи не викидайте хліб: дуже смачна копійчана запіканка з черствого батона

Гарний варіант обіду або вечері

Ми розповідали, як приготувати закусочний хлібний торт. Тепер ділимось способом використання черствого хліба.

Рецептом запіканки поділились на порталі Shuba. 12-15 шматочків підсушеного хліба достатньо, щоб приготувати швидку запіканку для всієї родини.

Інгредієнти:

Черствий хліб — 500 кг

Яйця курячі — 2 шт.

Сметана — 100 г

Шинка — 50 г

Помідори — 1 шт.

Перець болгарський червоний — 0.5 шт.

Сир гауда — 80 г

Прованські трави — 1 ч. л.

Сіль, паприка, перець — до смаку

Печериці — 2 шт.

Спосіб приготування:

Хліб нарізаємо невеликими кубиками. Обсмажуємо на олії. Вмикаємо духовку — вона повинна розігрітись до 180 градусів. Збиваємо 2 яйця з 2 столовими ложками сметани. Додаємо спеції — прованські трави, сіль і перець, солодку паприку. Викладаємо хліб у форму для запіканки. Викладаємо на нього улюблені інгредієнти, наприклад, шинку, гриби, перець і помідори, і навіть можна додати запечену курку з вчорашнього обіду (за бажанням). Поливаємо все збитими яйцями, посипаємо тертим сиром. Випікаємо страву близько 20 хвилин у розігрітій духовці.

Тепер ви знаєте, що не обов’язково викидати хліб, який підсох. Також ми розповідали, чим замінити майонез у стравах.