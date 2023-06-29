Ніколи не викидайте хліб: дуже смачна копійчана запіканка з черствого батона
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Гарний варіант обіду або вечері
Ми розповідали, як приготувати закусочний хлібний торт. Тепер ділимось способом використання черствого хліба.
Рецептом запіканки поділились на порталі Shuba. 12-15 шматочків підсушеного хліба достатньо, щоб приготувати швидку запіканку для всієї родини.
Інгредієнти:
- Черствий хліб — 500 кг
- Яйця курячі — 2 шт.
- Сметана — 100 г
- Шинка — 50 г
- Помідори — 1 шт.
- Перець болгарський червоний — 0.5 шт.
- Сир гауда — 80 г
- Прованські трави — 1 ч. л.
- Сіль, паприка, перець — до смаку
- Печериці — 2 шт.
Спосіб приготування:
- Хліб нарізаємо невеликими кубиками. Обсмажуємо на олії. Вмикаємо духовку — вона повинна розігрітись до 180 градусів.
- Збиваємо 2 яйця з 2 столовими ложками сметани. Додаємо спеції — прованські трави, сіль і перець, солодку паприку.
- Викладаємо хліб у форму для запіканки. Викладаємо на нього улюблені інгредієнти, наприклад, шинку, гриби, перець і помідори, і навіть можна додати запечену курку з вчорашнього обіду (за бажанням).
- Поливаємо все збитими яйцями, посипаємо тертим сиром. Випікаємо страву близько 20 хвилин у розігрітій духовці.
Тепер ви знаєте, що не обов’язково викидати хліб, який підсох. Також ми розповідали, чим замінити майонез у стравах.