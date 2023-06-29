Никогда не выбрасывайте хлеб: очень вкусная копеечная запеканка из черствого батона
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Хороший вариант обеда или ужина
Мы рассказывали, как приготовить закусочный хлебный торт. Теперь делимся способом использования черствого хлеба.
Рецептом запеканки поделились на портале Shuba. 12-15 кусочков подсушенного хлеба достаточно, чтобы приготовить скорую запеканку для всей семьи.
Ингредиенты:
- Черствый хлеб — 500 кг
- Яйца куриные – 2 шт.
- Сметана — 100 г
- Ветчина — 50 г
- Помидоры – 1 шт.
- Перец болгарский красный – 0.5 шт.
- Сыр гауда — 80 г
- Прованские травы – 1 ч. л.
- Соль, паприка, перец — по вкусу
- Шампиньоны — 2 шт.
Способ приготовления:
- Хлеб нарезаем маленькими кубиками. Обжариваем на растительном масле. Включаем духовку – она должна разогреться до 180 градусов.
- Взбиваем 2 яйца с 2 столовыми ложками сметаны. Добавляем специи – прованские травы, соль и перец, сладкую паприку.
- Выкладываем хлеб в форму для запеканки. Выкладываем на него любимые ингредиенты, например, ветчину, грибы, перец и помидоры, и даже можно добавить запеченную курицу со вчерашнего обеда (по желанию).
- Полим все взбитыми яйцами, посыпаем тертым сыром. Выпекаем блюдо около 20 минут в разогретой духовке.
Теперь вы знаете, что не обязательно выбрасывать подсохший хлеб. Также мы говорили, чем заменить майонез в блюдах.