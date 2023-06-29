Укр

Никогда не выбрасывайте хлеб: очень вкусная копеечная запеканка из черствого батона

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Запеканка по этому рецепту получается очень вкусная Новость обновлена 29 июня 2023, 13:06
Запеканка по этому рецепту получается очень вкусная. Фото shuba.life

Хороший вариант обеда или ужина

Мы рассказывали, как приготовить закусочный хлебный торт. Теперь делимся способом использования черствого хлеба.

Рецептом запеканки поделились на портале Shuba. 12-15 кусочков подсушенного хлеба достаточно, чтобы приготовить скорую запеканку для всей семьи.

Ингредиенты:

  • Черствый хлеб — 500 кг
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Сметана — 100 г
  • Ветчина — 50 г
  • Помидоры – 1 шт.
  • Перец болгарский красный – 0.5 шт.
  • Сыр гауда — 80 г
  • Прованские травы – 1 ч. л.
  • Соль, паприка, перец — по вкусу
  • Шампиньоны — 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Хлеб нарезаем маленькими кубиками. Обжариваем на растительном масле. Включаем духовку – она должна разогреться до 180 градусов.
  2. Взбиваем 2 яйца с 2 столовыми ложками сметаны. Добавляем специи – прованские травы, соль и перец, сладкую паприку.
  3. Выкладываем хлеб в форму для запеканки. Выкладываем на него любимые ингредиенты, например, ветчину, грибы, перец и помидоры, и даже можно добавить запеченную курицу со вчерашнего обеда (по желанию).
  4. Полим все взбитыми яйцами, посыпаем тертым сыром. Выпекаем блюдо около 20 минут в разогретой духовке.

Теперь вы знаете, что не обязательно выбрасывать подсохший хлеб. Также мы говорили, чем заменить майонез в блюдах.

Теги:
#Рецепт #Хлеб #Запеканка