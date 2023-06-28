Про майонез і не згадаєте: рецепт найкращого літнього соусу для випічки та салатів

Літо — чудова нагода "полегшити" страви

Часто у салати, випічку та солоні страви, наприклад, у піцу на сковороді, кулінари додають майонез. Якщо опустити його смакові якості, майонез — це холодний соус, і він не призначений для того, щоб його нагрівали. Тому краще перейти на легші соуси, особливо влітку.

Разом із "Сьогодні" розповідаємо, як приготувати смачний соус на основі білого йогурту. Використовуючи йогурт як основу, додаємо інші продукти та комбінуємо смаки.

Соус на основі натурального йогурту

До густого грецького йогурту можна додати гірчицю, соєвий соус або томатну пасту. Варіант з гірчицею підходить для запікання продуктів та салатів. Дуже смачно додати трохи томатної пасти та підсолити. Соєвий соус додають для солоної заливки запіканок тощо.

І ще один рецепт: на 100 грамів натурального йогурту потрібна чайна ложка сухого або подрібненого свіжого часнику. Також додаємо половину чайної ложки гірчиці та дві столові ложки оливкової олії. Солимо, перчимо, можна додати свіжу зелень.

Тепер ви знаєте, як замінити майонез у більшості страв за допомогою звичайного йогурту. Також ми розповідали, як готувати смачний та ситний соус на основі сметани.