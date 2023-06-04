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Про цукерки забудете: яскраві та корисні ласощі своїми руками

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Дуже просто готуються
Дуже просто готуються. Фото Ecosmak

Корисні солодощі своїми руками

Домашні солодощі — це завжди смачно і точно корисніше, ніж магазинні. Адже ви точно будете знати, що туди поклади. Якщо ви вже куштували полуницю в шоколаді, зверніть увагу на цей рецепт яскравих цукатів з моркви.

З цими ласощами діти точно забудуть про звичайні карамельки та інші цукерки. Буде смачно та солодко. Як їх готувати, розповіли на ProstoWay.

Інгредієнти:

  • морква — 0,5 кг;
  • цукор — 0,5 кг;
  • ванільний цукор — 1 п.;
  • лимонна кислота — 5 г.

Як приготувати:

  1. Обираємо рівні та гарні морквини. Чистимо та миємо овочі. Нарізаємо шматочками, які вам подобаються — брусочками або кружальцями.
  2. Перекладаємо моркву в каструлю. Заливаємо її окропом. Варимо 7 хвилин.
  3. Для окропу беремо 150 г відвару від моркви. Додаємо цукор. Варимо цукровий сироп. В кінці всипаємо лимонну кислоту та ванільний цукор.
  4. Сиропом заливаємо моркву та ставимо варитися. Кружальця мають стати напівпрозорими. Після готовності моркви зливаємо сироп. Можна потім його використати в інших стравах.
  5. Кружальця моркви викладаємо на деко. Їх слід підсушити близько 6 годин при кімнатній температурі або в 1-1,5 години в духовці при температурі 45 градусів. Якщо є обдув, включіть.

Ці ласощі сподобаються як дорослим, так і дітям. Також ми розповідали, як готувати полуничний вафельний торт.

Теги:
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