Про цукерки забудете: яскраві та корисні ласощі своїми руками
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Корисні солодощі своїми руками
Домашні солодощі — це завжди смачно і точно корисніше, ніж магазинні. Адже ви точно будете знати, що туди поклади. Якщо ви вже куштували полуницю в шоколаді, зверніть увагу на цей рецепт яскравих цукатів з моркви.
З цими ласощами діти точно забудуть про звичайні карамельки та інші цукерки. Буде смачно та солодко. Як їх готувати, розповіли на ProstoWay.
Інгредієнти:
- морква — 0,5 кг;
- цукор — 0,5 кг;
- ванільний цукор — 1 п.;
- лимонна кислота — 5 г.
Як приготувати:
- Обираємо рівні та гарні морквини. Чистимо та миємо овочі. Нарізаємо шматочками, які вам подобаються — брусочками або кружальцями.
- Перекладаємо моркву в каструлю. Заливаємо її окропом. Варимо 7 хвилин.
- Для окропу беремо 150 г відвару від моркви. Додаємо цукор. Варимо цукровий сироп. В кінці всипаємо лимонну кислоту та ванільний цукор.
- Сиропом заливаємо моркву та ставимо варитися. Кружальця мають стати напівпрозорими. Після готовності моркви зливаємо сироп. Можна потім його використати в інших стравах.
- Кружальця моркви викладаємо на деко. Їх слід підсушити близько 6 годин при кімнатній температурі або в 1-1,5 години в духовці при температурі 45 градусів. Якщо є обдув, включіть.
Ці ласощі сподобаються як дорослим, так і дітям. Також ми розповідали, як готувати полуничний вафельний торт.