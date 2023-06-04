О конфетах забудете: яркое и полезное лакомство своими руками

Полезные сладости своими руками

Домашние сладости – это всегда вкусно и точно полезнее, чем магазинные. Ведь вы точно будете знать, что туда положи. Если вы уже пробовали клубнику в шоколаде, обратите внимание на этот рецепт ярких цукатов из моркови.

С этим лакомством дети точно забудут об обычных карамельках и других конфетах. Будет вкусно и сладко. Как их готовить, рассказали на ProstoWay.

Ингредиенты:

морковь — 0,5 кг;

сахар — 0,5 кг;

ванильный сахар — 1 п.;

лимонная кислота — 5 г.

Как приготовить:

Выбираем ровные и красивые морковки. Чистим и моем овощи. Нарезаем кусочками, которые вам нравятся – брусочками или кружочками. Переводим морковь в кастрюлю. Заливаем ее кипятком. Варим 7 минут. Для кипятка берём 150 г отвара от моркови. Добавляем сахар. Варим сахарный сироп. В конце всыпаем лимонную кислоту и ванильный сахар. Сиропом заливаем морковь и ставим вариться. Полочки должны стать полупрозрачными. После готовности моркови сливаем сироп. Можно потом использовать в других блюдах. Кружальца моркови выкладываем на противень. Их следует подсушить около 6 часов при комнатной температуре или в 1-1,5 часа в духовке при температуре 45 градусов. Если есть обдува, включите.

Это лакомство понравится как взрослым, так и детям. Также мы рассказывали, как готовить клубничный вафельный торт.