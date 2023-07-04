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Солодка розкіш: з цим ягідним мармеладом про магазинні солодощі і не згадаєте

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудовий варіант десерту
Чудовий варіант десерту. Фото shuba.life

Ідеально до чаю чи кави

Ми розповідали, як приготувати вдома маршмелоу зі смаком м’яти. Наступний рецепт буде набагато більш ягідним.

Домашній мармелад з малини та червоної порічки — це солодкий десерт, для якого вам знадобиться всього чотири інгредієнти. Він має ніжну текстуру та інтенсивний фруктовий смак. Рецептом поділились на SHUBA.

Інгредієнти:

  • Малина — 500 г
  • Червоні порічки — 500 г
  • Цукор — 1 кг
  • Лимонна кислота — 5 г

Спосіб приготування:

  1. Малину очистьте від плодоніжок, порічки обірвіть з гілочок. Ягоди добре промийте, покладіть у каструлю і залийте водою так, щоб вона їх лише покрила. Доведіть до кипіння і варіть на невеликому вогні 15 хвилин.
  2. Трохи охолодіть і протріть ягоди крізь сито. Отримане пюре викладіть у каструлю, додайте 900 г цукру, лимонну кислоту і варіть на маленькому вогні, поки маса не зменшиться у два рази (приблизно 30-40 хвилин). Періодично знімайте з маси пінку.
  3. Гарячий мармелад розлийте у формочки і залиште охолоджуватись. Потім помістіть їх у холодильник до повного охолодження.
  4. Поріжте готовий мармелад квадратиками. Смачно буде обваляти його в цукрі.

Ці солодощі виходять неймовірно смачними, з насиченим ягідним смаком. Вони ідеально пасують до ароматної кави з карамельними нотками.

Теги:
#Рецепт #Малина #Мармелад #Десерт