Солодка розкіш: з цим ягідним мармеладом про магазинні солодощі і не згадаєте

Ідеально до чаю чи кави

Ми розповідали, як приготувати вдома маршмелоу зі смаком м’яти. Наступний рецепт буде набагато більш ягідним.

Домашній мармелад з малини та червоної порічки — це солодкий десерт, для якого вам знадобиться всього чотири інгредієнти. Він має ніжну текстуру та інтенсивний фруктовий смак. Рецептом поділились на SHUBA.

Інгредієнти:

Малина — 500 г

Червоні порічки — 500 г

Цукор — 1 кг

Лимонна кислота — 5 г

Спосіб приготування:

Малину очистьте від плодоніжок, порічки обірвіть з гілочок. Ягоди добре промийте, покладіть у каструлю і залийте водою так, щоб вона їх лише покрила. Доведіть до кипіння і варіть на невеликому вогні 15 хвилин. Трохи охолодіть і протріть ягоди крізь сито. Отримане пюре викладіть у каструлю, додайте 900 г цукру, лимонну кислоту і варіть на маленькому вогні, поки маса не зменшиться у два рази (приблизно 30-40 хвилин). Періодично знімайте з маси пінку. Гарячий мармелад розлийте у формочки і залиште охолоджуватись. Потім помістіть їх у холодильник до повного охолодження. Поріжте готовий мармелад квадратиками. Смачно буде обваляти його в цукрі.

Ці солодощі виходять неймовірно смачними, з насиченим ягідним смаком. Вони ідеально пасують до ароматної кави з карамельними нотками.