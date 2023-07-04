Солодка розкіш: з цим ягідним мармеладом про магазинні солодощі і не згадаєте
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ідеально до чаю чи кави
Ми розповідали, як приготувати вдома маршмелоу зі смаком м’яти. Наступний рецепт буде набагато більш ягідним.
Домашній мармелад з малини та червоної порічки — це солодкий десерт, для якого вам знадобиться всього чотири інгредієнти. Він має ніжну текстуру та інтенсивний фруктовий смак. Рецептом поділились на SHUBA.
Інгредієнти:
- Малина — 500 г
- Червоні порічки — 500 г
- Цукор — 1 кг
- Лимонна кислота — 5 г
Спосіб приготування:
- Малину очистьте від плодоніжок, порічки обірвіть з гілочок. Ягоди добре промийте, покладіть у каструлю і залийте водою так, щоб вона їх лише покрила. Доведіть до кипіння і варіть на невеликому вогні 15 хвилин.
- Трохи охолодіть і протріть ягоди крізь сито. Отримане пюре викладіть у каструлю, додайте 900 г цукру, лимонну кислоту і варіть на маленькому вогні, поки маса не зменшиться у два рази (приблизно 30-40 хвилин). Періодично знімайте з маси пінку.
- Гарячий мармелад розлийте у формочки і залиште охолоджуватись. Потім помістіть їх у холодильник до повного охолодження.
- Поріжте готовий мармелад квадратиками. Смачно буде обваляти його в цукрі.
Ці солодощі виходять неймовірно смачними, з насиченим ягідним смаком. Вони ідеально пасують до ароматної кави з карамельними нотками.