Вам цього ніхто не розкаже: як правильно варити молоду кукурудзу

Є декілька нюансів, про які варто знати

Ми розповідали, як позбавити баклажани гіркоти. Ще один сезонний овоч — молода кукурудза — потихеньку з’являється на прилавках.

Кукурудзу треба правильно зварити — тільки так вона збереже весь свій смак. SHUBA ділиться порадами, які допоможуть зварити смачну кукурудзу.

Середній час варіння молодої кукурудзи становить 20-30 хвилин. Часто радять опускати качани в окріп на 3-5 хвилин, але це стосується максимально молодих качанів, їх ще називають молочними.

В чому варити кукурудзу

Зазвичай її варять у звичайній воді. Але можна схитрувати і додати продукти, які покращать смак і допоможуть йому більше розкритися. Коли ви варите кукурудзу, висока температура розщеплює крохмаль на простий цукор. Можна додати у воду трохи молока — це зробить кукурудзу ще солодшою. Молока багато не треба, до 200 мл буде достатньо.

Ще один інгредієнт у воду — шматочок вершкового масла. Воно створить маслянисту оболонку, що допоможе наповнити кожне зернятко приємним вершковим присмаком.

Найсмачніша кукурудза — молода, у щільно загорнутому свіжому, зеленому листі, зі свіжою косичкою на кінці качана. Якщо листя пожовкло та стало сухим, таку кукурудзу потрібно варити довше. Також ми розповідали, чи можна смажити мариновані печериці.