Вам этого никто не расскажет: как правильно варить молодую кукурузу

Есть несколько нюансов, о которых следует знать

Мы рассказывали, как лишить баклажаны горечи. Еще один сезонный овощ – молодая кукуруза – потихоньку появляется на прилавках.

Кукурузу нужно правильно сварить – только так она сохранит весь свой вкус. SHUBA делится советами, которые помогут приготовить вкусную кукурузу.

Среднее время варки молодой кукурузы составляет 20-30 минут. Часто советуют опускать кочаны в кипяток на 3-5 минут, но это касается максимально молодых кочанов, их еще называют молочными.

В чем варить кукурузу

Обычно ее варят в обычной воде. Но можно схитрить и добавить продукты, которые улучшат вкус и помогут ему больше раскрыться. Когда вы варите кукурузу, высокая температура расщепляет крахмал на простой сахар. Можно добавить в воду немного молока – это сделает кукурузу еще слаще. Молока много не нужно, до 200 мл будет достаточно.

Еще один ингредиент в воду – кусочек сливочного масла. Оно создаст маслянистую оболочку, которая поможет наполнить каждое зернышко приятным сливочным привкусом.

Самая вкусная кукуруза — молодая, в плотно завернутых свежих, зеленых листьях, со свежей косичкой на конце кочана. Если листья пожелтели и стали сухими, такую кукурузу нужно варить дольше. Также мы рассказывали, можно ли жарить маринованные шампиньоны.