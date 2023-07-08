Тортик без борошна та випікання: ідеальний літній десерт

Знадобляться найпростіші продукти

Десерти без випічки особливо популярні літом, коли не хочеться пріти біля увімкненої духовки. Якщо ви вже куштували смачний горіховий торт, зверніть увагу на цей десерт.

Цей літній тортик готується без борошна та випікання у духовці. В основі — сирно-сметана маса з фруктами та ягодами. Рецептом поділились на порталі Ukr.Media.

Інгредієнти:

полуниця — 300-400 гр.;

абрикос — 300-400 гр.;

сметана (будь-якої жирності) — 500 гр.;

сир (будь-якої жирності) — 300 гр.;

цукор — 200 гр.;

ванільний цукор (за бажанням) — 20 гр.;

желатин швидкорозчинний — 40 гр.;

печиво (будь-яке, крім галетного) — 150 гр.

Спосіб приготування:

Сметану, сир і цукор (+ванільний цукор за бажанням) з'єднайте занурювальним блендером. Дно форми 18 см викладіть пергаментним папером, а потім м'яким, не галетним печивом. Окремо розведіть желатин за інструкцією, розчиніть, трохи нагріваючи його, і тонким струмком введіть у сирну масу, постійно помішуючи. Сюди ж додайте будь-які фрукти та ягоди на свій смак (але не надто водянисті). Перелийте у форму. Зверху можна прикрасити фруктами та крихтою від печива. Відправте в холодильник щонайменше на 3 години, а для кращої стабілізації — на 5 год.

Тортик виходить дуже легким, повітряним та сирним. Також ми розповідали, як приготувати вдома ягідний мармелад.