Пикантные огурчики будут съедать быстрее мяса

Великолепный рецепт овощей

У каждого, кто постоянно готовит, есть любимый рецепт соленых огурцов. Кто-то маринует их, квасит, закрывает на зиму в банках.

Вместе с theLime делимся интересным способом приготовления огурцов по-корейски. Эта закуска с чесноком и укропом отлично дополнит мясные блюда.

Ингредиенты:

огурцы — 1 кг

оливковое масло – 2 ст. л.

уксус 9% — 2 ст. л.

чеснок — 3-4 зубчика

соль – 2 ч. л.

сахар – 2 ч. л.

перец – 1/2 ч. л.

укроп.

Способ приготовления:

Огурцы тщательно промываем от пыли и грязи в проточной воде. Нарезаем их средними брусочками и перекладываем в глубокую миску. Чеснок предварительно очищаем от шелухи, пропускаем через пресс или режем ножом. В миску с огурцами добавляем соль, сахар, перец и чеснок. Также можно добавить любые специи по вкусу. Укроп промываем в проточной воде, выкладываем на несколько минут на бумажные полотенца, чтобы впиталась лишняя влага. Затем мелко рубим ножом и отправляем к другим ингредиентам в миску. Сверху выливаем уксус, оливковое масло и тщательно перемешиваем. Оставляем мариноваться на несколько часов, а затем подаем к столу.

Готовить свежую порцию огурцов по-корейски можно каждый день. Они прекрасно дополнят разные гарниры и мясные блюда, а также мясо, приготовленное на гриле, вроде "пьяной курицы".