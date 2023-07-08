Пикантные огурчики будут съедать быстрее мяса
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Великолепный рецепт овощей
У каждого, кто постоянно готовит, есть любимый рецепт соленых огурцов. Кто-то маринует их, квасит, закрывает на зиму в банках.
Вместе с theLime делимся интересным способом приготовления огурцов по-корейски. Эта закуска с чесноком и укропом отлично дополнит мясные блюда.
Ингредиенты:
- огурцы — 1 кг
- оливковое масло – 2 ст. л.
- уксус 9% — 2 ст. л.
- чеснок — 3-4 зубчика
- соль – 2 ч. л.
- сахар – 2 ч. л.
- перец – 1/2 ч. л.
- укроп.
Способ приготовления:
- Огурцы тщательно промываем от пыли и грязи в проточной воде. Нарезаем их средними брусочками и перекладываем в глубокую миску. Чеснок предварительно очищаем от шелухи, пропускаем через пресс или режем ножом.
- В миску с огурцами добавляем соль, сахар, перец и чеснок. Также можно добавить любые специи по вкусу.
- Укроп промываем в проточной воде, выкладываем на несколько минут на бумажные полотенца, чтобы впиталась лишняя влага. Затем мелко рубим ножом и отправляем к другим ингредиентам в миску.
- Сверху выливаем уксус, оливковое масло и тщательно перемешиваем. Оставляем мариноваться на несколько часов, а затем подаем к столу.
Готовить свежую порцию огурцов по-корейски можно каждый день. Они прекрасно дополнят разные гарниры и мясные блюда, а также мясо, приготовленное на гриле, вроде "пьяной курицы".