Пікантні огірочки будуть з’їдати швидше, ніж м’ясо
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Чудовий рецепт овочів
Кожен, хто постійно готує, має улюблений рецепт солоних огірків. Хтось маринує їх, квасить, закриває на зиму в банках.
Разом із theLime ділимось цікавим способом приготування огірків по-корейськи. Ця закуска з часником і кропом відмінно доповнить м'ясні страви.
Інгредієнти:
- огірки — 1 кг
- оливкова олія — 2 ст. л.
- оцет 9% — 2 ст. л.
- часник — 3-4 зубчики
- сіль — 2 ч. л.
- цукор — 2 ч. л.
- перець — 1/2 ч. л.
- кріп.
Спосіб приготування:
- Огірки ретельно промиваємо від пилу та бруду у проточній воді. Нарізаємо їх середніми брусочками та перекладаємо у глибоку миску. Часник заздалегідь очищаємо від лушпиння, пропускаємо через прес або ріжемо ножем.
- У миску з огірками додаємо сіль, цукор, перець і часник. Також можна додати будь-які спеції до смаку.
- Кріп промиваємо в проточній воді, викладаємо на декілька хвилин на паперові рушники, щоб увібралася зайва волога. Потім дрібно рубаємо ножем і відправляємо до інших інгредієнтів у миску.
- Зверху виливаємо оцет, оливкову олію та все ретельно перемішуємо. Залишаємо маринуватися на кілька годин, а потім подаємо до столу.
Готувати свіжу порцію огірків по-корейськи можна щодня. Вони чудово доповнять різні гарніри та м'ясні страви, а також м'ясо, приготовлене на грилі, на кшталт "п’яної курки".