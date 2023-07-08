Пікантні огірочки будуть з’їдати швидше, ніж м’ясо

Чудовий рецепт овочів

Кожен, хто постійно готує, має улюблений рецепт солоних огірків. Хтось маринує їх, квасить, закриває на зиму в банках.

Разом із theLime ділимось цікавим способом приготування огірків по-корейськи. Ця закуска з часником і кропом відмінно доповнить м'ясні страви.

Інгредієнти:

огірки — 1 кг

оливкова олія — 2 ст. л.

оцет 9% — 2 ст. л.

часник — 3-4 зубчики

сіль — 2 ч. л.

цукор — 2 ч. л.

перець — 1/2 ч. л.

кріп.

Спосіб приготування:

Огірки ретельно промиваємо від пилу та бруду у проточній воді. Нарізаємо їх середніми брусочками та перекладаємо у глибоку миску. Часник заздалегідь очищаємо від лушпиння, пропускаємо через прес або ріжемо ножем. У миску з огірками додаємо сіль, цукор, перець і часник. Також можна додати будь-які спеції до смаку. Кріп промиваємо в проточній воді, викладаємо на декілька хвилин на паперові рушники, щоб увібралася зайва волога. Потім дрібно рубаємо ножем і відправляємо до інших інгредієнтів у миску. Зверху виливаємо оцет, оливкову олію та все ретельно перемішуємо. Залишаємо маринуватися на кілька годин, а потім подаємо до столу.

Готувати свіжу порцію огірків по-корейськи можна щодня. Вони чудово доповнять різні гарніри та м'ясні страви, а також м'ясо, приготовлене на грилі, на кшталт "п’яної курки".