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Пікантні огірочки будуть з’їдати швидше, ніж м’ясо

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ідеально, якщо звичайні салати набридли
Ідеально, якщо звичайні салати набридли. Фото ukr.media

Чудовий рецепт овочів

Кожен, хто постійно готує, має улюблений рецепт солоних огірків. Хтось маринує їх, квасить, закриває на зиму в банках.

Разом із theLime ділимось цікавим способом приготування огірків по-корейськи. Ця закуска з часником і кропом відмінно доповнить м'ясні страви.

Інгредієнти:

  • огірки — 1 кг
  • оливкова олія — 2 ст. л.
  • оцет 9% — 2 ст. л.
  • часник — 3-4 зубчики
  • сіль — 2 ч. л.
  • цукор — 2 ч. л.
  • перець — 1/2 ч. л.
  • кріп.

Спосіб приготування:

  1. Огірки ретельно промиваємо від пилу та бруду у проточній воді. Нарізаємо їх середніми брусочками та перекладаємо у глибоку миску. Часник заздалегідь очищаємо від лушпиння, пропускаємо через прес або ріжемо ножем.
  2. У миску з огірками додаємо сіль, цукор, перець і часник. Також можна додати будь-які спеції до смаку.
  3. Кріп промиваємо в проточній воді, викладаємо на декілька хвилин на паперові рушники, щоб увібралася зайва волога. Потім дрібно рубаємо ножем і відправляємо до інших інгредієнтів у миску.
  4. Зверху виливаємо оцет, оливкову олію та все ретельно перемішуємо. Залишаємо маринуватися на кілька годин, а потім подаємо до столу.

Готувати свіжу порцію огірків по-корейськи можна щодня. Вони чудово доповнять різні гарніри та м'ясні страви, а також м'ясо, приготовлене на грилі, на кшталт "п’яної курки".

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Огірки