Укр

Нежный "Нежинский": рецепт любимого салата на зиму

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такой закуски за раз можно съесть целую банку
Такой закуски за раз можно съесть целую банку. Фото Портал "Пляшка"

Канонический рецепт классического салата

Мы рассказывали, как закрыть вкусные хрустящие кабачки. Теперь делимся рецептом классического "Нежинского" салата.

Зимой он будет отлично смаковать как с разными гарнирами, так и с мясными и рыбными блюдами. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • 1 кг 200 г огурцов
  • 750 г лука
  • 20 г укропа
  • соль
  • сахар
  • уксус столовый 5-процентный
  • перец острый и ароматный
  • лавровый лист

Способ приготовления:

  1. Отсортированные по качеству и размерам свежие огурцы моют, срезают плодоножки, нарезают кружочками до 3 мм. Лук чистят, моют и нарезают полукружками. Молодой укроп моют, режут на кусочки длиной 6 см.
  2. В подготовленные чистые пол-литровые банки кладут по 2–3 горошины острого и душистого перца. Плотно и равномерно выкладывают нарезанные огурцы, лук, укроп, прибавляют 3/4 чайной ложки соли, половину чайной ложки сахара. Добавляют 2 столовых ложки уксуса, половину лаврового листа и необходимое количество кипятка.
  3. Банки наполняют на 1,5 см ниже верха горлышка, накрывают подготовленными крышками и оставляют на 20 мин. Затем ставят в кастрюлю с подогретой до 40 градусов водой, накрывают крышками, ставят на огонь и при слабом кипении стерилизуют: банки емкостью 0,5 л – 10 мин., 1 л – 12 мин.
  4. После стерилизации банки сразу закручивают. Перед подачей на стол заправляют растительным маслом.

Огурчики остаются хрустящими. Также мы говорили, как стерилизовать крышки для консервации.

Теги:
#Рецепт #Салат #Огурцы #Консервация #Заготовка