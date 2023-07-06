Нежный "Нежинский": рецепт любимого салата на зиму
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Канонический рецепт классического салата
Мы рассказывали, как закрыть вкусные хрустящие кабачки. Теперь делимся рецептом классического "Нежинского" салата.
Зимой он будет отлично смаковать как с разными гарнирами, так и с мясными и рыбными блюдами. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 1 кг 200 г огурцов
- 750 г лука
- 20 г укропа
- соль
- сахар
- уксус столовый 5-процентный
- перец острый и ароматный
- лавровый лист
Способ приготовления:
- Отсортированные по качеству и размерам свежие огурцы моют, срезают плодоножки, нарезают кружочками до 3 мм. Лук чистят, моют и нарезают полукружками. Молодой укроп моют, режут на кусочки длиной 6 см.
- В подготовленные чистые пол-литровые банки кладут по 2–3 горошины острого и душистого перца. Плотно и равномерно выкладывают нарезанные огурцы, лук, укроп, прибавляют 3/4 чайной ложки соли, половину чайной ложки сахара. Добавляют 2 столовых ложки уксуса, половину лаврового листа и необходимое количество кипятка.
- Банки наполняют на 1,5 см ниже верха горлышка, накрывают подготовленными крышками и оставляют на 20 мин. Затем ставят в кастрюлю с подогретой до 40 градусов водой, накрывают крышками, ставят на огонь и при слабом кипении стерилизуют: банки емкостью 0,5 л – 10 мин., 1 л – 12 мин.
- После стерилизации банки сразу закручивают. Перед подачей на стол заправляют растительным маслом.
Огурчики остаются хрустящими. Также мы говорили, как стерилизовать крышки для консервации.