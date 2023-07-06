Нежный "Нежинский": рецепт любимого салата на зиму

Канонический рецепт классического салата

Мы рассказывали, как закрыть вкусные хрустящие кабачки. Теперь делимся рецептом классического "Нежинского" салата.

Зимой он будет отлично смаковать как с разными гарнирами, так и с мясными и рыбными блюдами. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

1 кг 200 г огурцов

750 г лука

20 г укропа

соль

сахар

уксус столовый 5-процентный

перец острый и ароматный

лавровый лист

Способ приготовления:

Отсортированные по качеству и размерам свежие огурцы моют, срезают плодоножки, нарезают кружочками до 3 мм. Лук чистят, моют и нарезают полукружками. Молодой укроп моют, режут на кусочки длиной 6 см. В подготовленные чистые пол-литровые банки кладут по 2–3 горошины острого и душистого перца. Плотно и равномерно выкладывают нарезанные огурцы, лук, укроп, прибавляют 3/4 чайной ложки соли, половину чайной ложки сахара. Добавляют 2 столовых ложки уксуса, половину лаврового листа и необходимое количество кипятка. Банки наполняют на 1,5 см ниже верха горлышка, накрывают подготовленными крышками и оставляют на 20 мин. Затем ставят в кастрюлю с подогретой до 40 градусов водой, накрывают крышками, ставят на огонь и при слабом кипении стерилизуют: банки емкостью 0,5 л – 10 мин., 1 л – 12 мин. После стерилизации банки сразу закручивают. Перед подачей на стол заправляют растительным маслом.

Огурчики остаются хрустящими. Также мы говорили, как стерилизовать крышки для консервации.