Вкусная альтернатива ленивым вареникам: готовим сладкие макароны с клубникой за считанные минуты

Лучше рецепта вы не найдете!

Бывают дни, когда нам хочется чего-то особенного: комфортной еды родом из детства, фирменных бабушкиных блюд, калорийных и вкусных десертов на скорую руку. Если этот день наступил сегодня, тогда "бантики" с клубникой — то, что утолит ваш душевный голод.

Макароны с клубникой по рецепту "1 хвилина" — это нестандартное, но интересное блюдо, которое можно подавать на десерт. Тот случай, когда не надо обходиться с тестом, а получается почти так же вкусно, как ленивые вареники. Есть такие макароны можно как в холодном, так и в горячем виде.

Как приготовить макароны с клубникой

Ингредиенты:

200 г макаронных бантиков или других изделий;

500 г свежей клубники;

1 стакан жирных сливок (можно заменить на маскарпоне);

4 ст.л. сахарной пудры.

Способ приготовления:

Залейте в кастрюлю 2 л воды, подсолите и доведите до кипения. В кипящий кипяток засыпьте бантики, перемешайте шумовкой, чтобы не слиплись. Варите в течение 10 минут на слабом огне, откиньте на дуршлаг. Пока макароны варятся, промойте клубнику, очистите от плодоножек и с помощью вилки превратите в сплошную массу. К клубничному пюре добавьте сливки, сахарную пудру и перемешайте. В массу добавьте макароны и все перемешайте.

Чтобы блюдо получилось вкуснее, вам понадобиться самая сладкая клубника. "Телеграф" уже делился секретами, как это сделать.