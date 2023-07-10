Вкусная альтернатива ленивым вареникам: готовим сладкие макароны с клубникой за считанные минуты
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Лучше рецепта вы не найдете!
Бывают дни, когда нам хочется чего-то особенного: комфортной еды родом из детства, фирменных бабушкиных блюд, калорийных и вкусных десертов на скорую руку. Если этот день наступил сегодня, тогда "бантики" с клубникой — то, что утолит ваш душевный голод.
Макароны с клубникой по рецепту "1 хвилина" — это нестандартное, но интересное блюдо, которое можно подавать на десерт. Тот случай, когда не надо обходиться с тестом, а получается почти так же вкусно, как ленивые вареники. Есть такие макароны можно как в холодном, так и в горячем виде.
Как приготовить макароны с клубникой
Ингредиенты:
- 200 г макаронных бантиков или других изделий;
- 500 г свежей клубники;
- 1 стакан жирных сливок (можно заменить на маскарпоне);
- 4 ст.л. сахарной пудры.
Способ приготовления:
- Залейте в кастрюлю 2 л воды, подсолите и доведите до кипения. В кипящий кипяток засыпьте бантики, перемешайте шумовкой, чтобы не слиплись. Варите в течение 10 минут на слабом огне, откиньте на дуршлаг.
- Пока макароны варятся, промойте клубнику, очистите от плодоножек и с помощью вилки превратите в сплошную массу.
- К клубничному пюре добавьте сливки, сахарную пудру и перемешайте.
- В массу добавьте макароны и все перемешайте.
Чтобы блюдо получилось вкуснее, вам понадобиться самая сладкая клубника. "Телеграф" уже делился секретами, как это сделать.