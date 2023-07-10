Смачна альтернатива лінивим вареникам: готуємо солодкі макарони з полуницею за лічені хвилини
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Кращого рецепту ви не знайдете!
Бувають дні, коли нам хочеться чогось особливого: комфортної їжі родом з дитинства, фірмових бабусиних страв, калорійних та смачних десертів нашвидкуруч. Якщо цей день настав сьогодні, тоді "бантики" з полуницею — те, що вгамує ваш душевний голод.
Макарони з полуницею за рецептом "1 хвилина" — це нестандартна, але цікава страва, яку можна подавати на десерт. Той випадок, коли не треба обходитися з тестом, а виходить майже так само смачно, як ліниві вареники. Є такі макарони можна як у холодному, так і гарячому вигляді.
Як приготувати макарони з полуницею
Інгредієнти:
- 200 г макаронних бантиків чи інших виробів;
- 500 г свіжої полуниці;
- 1 склянка жирних вершків (можна замінити на маскарпоне);
- 4 ст. цукрової пудри.
Спосіб приготування:
- Залийте в каструлю 2 л води, підсоліть та доведіть до кипіння. У окріп засипте бантики, перемішайте шумівкою, щоб не злиплися. Варіть протягом 10 хвилин на слабкому вогні, відкиньте на друшляк.
- Поки макарони варяться, промийте полуницю, очистьте від плодоніжок і за допомогою вилки перетворите на суцільну масу.
- До полуничного пюре додайте вершки, цукрову пудру і перемішайте.
- В масу додайте макарони та все перемішайте.
Щоб страва вийшла смачнішою, вам знадобиться найсолодша полуниця. Телеграф вже ділився секретами, як це зробити.