Смачна альтернатива лінивим вареникам: готуємо солодкі макарони з полуницею за лічені хвилини

Кращого рецепту ви не знайдете!

Бувають дні, коли нам хочеться чогось особливого: комфортної їжі родом з дитинства, фірмових бабусиних страв, калорійних та смачних десертів нашвидкуруч. Якщо цей день настав сьогодні, тоді "бантики" з полуницею — те, що вгамує ваш душевний голод.

Макарони з полуницею за рецептом "1 хвилина" — це нестандартна, але цікава страва, яку можна подавати на десерт. Той випадок, коли не треба обходитися з тестом, а виходить майже так само смачно, як ліниві вареники. Є такі макарони можна як у холодному, так і гарячому вигляді.

Як приготувати макарони з полуницею

Інгредієнти:

200 г макаронних бантиків чи інших виробів;

500 г свіжої полуниці;

1 склянка жирних вершків (можна замінити на маскарпоне);

4 ст. цукрової пудри.

Спосіб приготування:

Залийте в каструлю 2 л води, підсоліть та доведіть до кипіння. У окріп засипте бантики, перемішайте шумівкою, щоб не злиплися. Варіть протягом 10 хвилин на слабкому вогні, відкиньте на друшляк. Поки макарони варяться, промийте полуницю, очистьте від плодоніжок і за допомогою вилки перетворите на суцільну масу. До полуничного пюре додайте вершки, цукрову пудру і перемішайте. В масу додайте макарони та все перемішайте.

Щоб страва вийшла смачнішою, вам знадобиться найсолодша полуниця. Телеграф вже ділився секретами, як це зробити.