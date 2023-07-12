Рецепт-выручалочка: универсальная зажарка, с которой суп всегда будет удаваться

Нужны совсем простые продукты

Мы рассказывали, как готовить закарпатскую грибную уху. В любом супе главная часть, определяющая вкус блюда – зажарка.

Приготовить его можно легко и быстро при минимальном количестве ингредиентов. К примеру, можно взять луковицу и морковь, а еще несколько ложек масла. Вместе с Pixelinform делимся секретами приготовления универсальной зажарки к первым блюдам.

При уже упомянутом наборе ингредиентов всё очень просто. Лук следует предварительно обдать кипятком, чтобы избавиться от горечи, а затем мелко нарезать.

Морковь лучше натереть на большой терке. Все это следует около 10-15 минут обжаривать на сковороде с растительным маслом. Но при этом важно, чтобы овощи не плавали в жире, а подсолнечного масла было ровно столько, чтобы продукты не подгорали.

Как только морковь станет мягкой, то огонь можно выключить. Добавлять зажарку в суп следует в конце его приготовления.

Если такое дополнение хочется сделать для второго блюда, можно использовать зелень, томатную пасту и чеснок. Блюдо при этом станет в разы более ароматным и вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить домашний кетчуп.