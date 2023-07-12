Рецепт-виручалочка: універсальна засмажка, з якою суп завжди вдаватиметься

Потрібні зовсім прості продукти

Ми розповідали, як готувати закарпатську грибну юшку. В будь-якому супі головна частина, яка визначає смак страви — засмажка.

Приготувати її можна легко та швидко при мінімальній кількості інгредієнтів. Наприклад, можна взяти цибулину та моркву, а ще кілька ложок олії. Разом із Pixelinform ділимось секретами приготування універсальної засмажки до перших страв.

При вже згаданому наборі інгредієнтів все дуже просто. Цибулю слід попередньо обдати окропом, щоб позбавитися гіркоти, а потім дрібно нарізати.

Моркву ж краще натерти на великій тертці. Все це слід близько 10-15 хвилин обсмажувати на сковороді з олією. Але при цьому важливо, щоб овочі не плавали в жирі, а олії було рівно стільки, щоби продукти не підгоряли.

Як тільки морква стане м’якою, то вогонь можна вимкнути. Додавати засмажку в суп треба наприкінці його приготування.

Якщо таке доповнення хочеться зробити для другої страви, то можна використовувати зелень, томатну пасту і часник. Страва при цьому стане в рази ароматнішою та смачнішою. Також ми розповідали, як приготувати домашній кетчуп.