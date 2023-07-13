Укр

Об окрошке и не вспомните: фантастический холодный борщ от украинской блогерки

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прекрасный летний обед
Прекрасный летний обед. Фото shuba.life

Блюдо получается очень сытным и вкусным

Мы рассказывали, как готовить вкуснейшую окрошку. Но, если это блюдо вам уже надоело, обратите внимание на этот рецепт окрошки.

Он получается очень сытный, ведь готовится на основе мяса, отварных и свежих овощей, зелени и яиц. Заправляют окрошку кефиром, водой или бульоном. Рецептом в своем инстаграмме поделилась украинская блоггерша под ником fedorenko_pp.

Ингредиенты:

  • куриное бедро – 150 г
  • свекла – 300 г
  • огурец – 200 г
  • яйца – 3 шт
  • зелень
  • кефир – 300 мл
  • горчица – 10 г
  • соль, перец
  • вода/бульон – 350-450 г

Способ приготовления:

  1. Отдельно заранее отвариваем куриное бедро, свеклу и яйца. Если сделать эту заря, приготовление блюда займет совсем немного времени.
  2. Готовое мясо нарезаем кубиками. Свеклу крошим соломкой, два яйца режем кубиками, еще одно – оставляем для подачи.
  3. Также кубиками нарезаем огурец. Мелко крошим зеленый лук.
  4. Смешиваем все подготовленные ингредиенты: мясо, свеклу, яйца, огурец, зелень. Заливаем все кефиром, добавляем горчицу, специи и воду.
  5. Блюдо следует тщательно перемешать. Лучше всего поставить на несколько часов в холодильник, чтобы все компоненты соединились.

Борщ получается вкусным, ароматным и сытным. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный домашний кетчуп.

Теги:
#Рецепт #Свекла #Борщ #Суп