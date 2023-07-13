Об окрошке и не вспомните: фантастический холодный борщ от украинской блогерки

Блюдо получается очень сытным и вкусным

Мы рассказывали, как готовить вкуснейшую окрошку. Но, если это блюдо вам уже надоело, обратите внимание на этот рецепт окрошки.

Он получается очень сытный, ведь готовится на основе мяса, отварных и свежих овощей, зелени и яиц. Заправляют окрошку кефиром, водой или бульоном. Рецептом в своем инстаграмме поделилась украинская блоггерша под ником fedorenko_pp.

Ингредиенты:

куриное бедро – 150 г

свекла – 300 г

огурец – 200 г

яйца – 3 шт

зелень

кефир – 300 мл

горчица – 10 г

соль, перец

вода/бульон – 350-450 г

Способ приготовления:

Отдельно заранее отвариваем куриное бедро, свеклу и яйца. Если сделать эту заря, приготовление блюда займет совсем немного времени. Готовое мясо нарезаем кубиками. Свеклу крошим соломкой, два яйца режем кубиками, еще одно – оставляем для подачи. Также кубиками нарезаем огурец. Мелко крошим зеленый лук. Смешиваем все подготовленные ингредиенты: мясо, свеклу, яйца, огурец, зелень. Заливаем все кефиром, добавляем горчицу, специи и воду. Блюдо следует тщательно перемешать. Лучше всего поставить на несколько часов в холодильник, чтобы все компоненты соединились.

Борщ получается вкусным, ароматным и сытным. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный домашний кетчуп.