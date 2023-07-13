Об окрошке и не вспомните: фантастический холодный борщ от украинской блогерки
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Блюдо получается очень сытным и вкусным
Мы рассказывали, как готовить вкуснейшую окрошку. Но, если это блюдо вам уже надоело, обратите внимание на этот рецепт окрошки.
Он получается очень сытный, ведь готовится на основе мяса, отварных и свежих овощей, зелени и яиц. Заправляют окрошку кефиром, водой или бульоном. Рецептом в своем инстаграмме поделилась украинская блоггерша под ником fedorenko_pp.
Ингредиенты:
- куриное бедро – 150 г
- свекла – 300 г
- огурец – 200 г
- яйца – 3 шт
- зелень
- кефир – 300 мл
- горчица – 10 г
- соль, перец
- вода/бульон – 350-450 г
Способ приготовления:
- Отдельно заранее отвариваем куриное бедро, свеклу и яйца. Если сделать эту заря, приготовление блюда займет совсем немного времени.
- Готовое мясо нарезаем кубиками. Свеклу крошим соломкой, два яйца режем кубиками, еще одно – оставляем для подачи.
- Также кубиками нарезаем огурец. Мелко крошим зеленый лук.
- Смешиваем все подготовленные ингредиенты: мясо, свеклу, яйца, огурец, зелень. Заливаем все кефиром, добавляем горчицу, специи и воду.
- Блюдо следует тщательно перемешать. Лучше всего поставить на несколько часов в холодильник, чтобы все компоненты соединились.
Борщ получается вкусным, ароматным и сытным. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный домашний кетчуп.