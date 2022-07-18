С такой заправкой окрошка будет нереально вкусной: проверенный рецепт (видео)
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Без этого прохладного супа невозможно обойтись летом
Окрошка – истинно летний суп. Благодаря тому, что она подается холодной, многие любят есть это первое блюдо в жаркую погоду. Чтобы окрошка получилась идеальной, нужно тщательно подходить к выбору ингредиентов, но, пожалуй, главный секрет хорошего вкуса – заправка.
Кто-то заправляет окрошку кефиром, некоторые предпочитают квас и даже пиво. Идеально гармонирует с ингредиентами окрошки такая заправка, как айран. Рецептом окрошки на айране делится фудблогер Алекс Миль в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе (или мяса из бедра)
- 400 г вареного картофеля (в мундире)
- 5 вареных яиц
- большой огурец
- пучок зеленого лука и пучок укропа
- соль, перец
Для заправки:
- 3 желтка
- 300 г сметаны
- соль
- перец
- 70 г медовой горчицы
- 1,5 л айрана
Способ приготовления:
- Отварить яйца, мясо и картофель в мундире.
- Нарезать кубиком курятину. Из яиц достать три желтка и отложить в сторону, а все остальное нарезать кубиком. Нарезать мелко картофель.
- На терке натереть большой огурец. Нарезать большой пучок зеленого лука и укропа. Посолить, поперчить. И все вместе тщательно перемешать.
- Для заправки подавить желтки вилкой. Добавить сметану, медовую горчицу, посолить, поперчить. Перемешать. Влить к основным ингредиентам и перемешать. А сверху залить айраном и снова хорошо перемешать
- Отправить в холодильник на 2-3 часа, так как окрошка будет более вкусной в холодном виде.
Ранее "Телеграф" рассказал, чем можно заменить окрошку. Попробуйте рецепт идеального летнего супа – свекольника.