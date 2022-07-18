С такой заправкой окрошка будет нереально вкусной: проверенный рецепт (видео)

Без этого прохладного супа невозможно обойтись летом

Окрошка – истинно летний суп. Благодаря тому, что она подается холодной, многие любят есть это первое блюдо в жаркую погоду. Чтобы окрошка получилась идеальной, нужно тщательно подходить к выбору ингредиентов, но, пожалуй, главный секрет хорошего вкуса – заправка.

Кто-то заправляет окрошку кефиром, некоторые предпочитают квас и даже пиво. Идеально гармонирует с ингредиентами окрошки такая заправка, как айран. Рецептом окрошки на айране делится фудблогер Алекс Миль в Instagram.

Ингредиенты:

500 г куриного филе (или мяса из бедра)

400 г вареного картофеля (в мундире)

5 вареных яиц

большой огурец

пучок зеленого лука и пучок укропа

соль, перец

Для заправки:

3 желтка

300 г сметаны

соль

перец

70 г медовой горчицы

1,5 л айрана

Способ приготовления:

Отварить яйца, мясо и картофель в мундире. Нарезать кубиком курятину. Из яиц достать три желтка и отложить в сторону, а все остальное нарезать кубиком. Нарезать мелко картофель. На терке натереть большой огурец. Нарезать большой пучок зеленого лука и укропа. Посолить, поперчить. И все вместе тщательно перемешать. Для заправки подавить желтки вилкой. Добавить сметану, медовую горчицу, посолить, поперчить. Перемешать. Влить к основным ингредиентам и перемешать. А сверху залить айраном и снова хорошо перемешать Отправить в холодильник на 2-3 часа, так как окрошка будет более вкусной в холодном виде.

Ранее "Телеграф" рассказал, чем можно заменить окрошку. Попробуйте рецепт идеального летнего супа – свекольника.