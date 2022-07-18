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С такой заправкой окрошка будет нереально вкусной: проверенный рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Окрошка – отличный суп для летней поры
Окрошка – отличный суп для летней поры

Без этого прохладного супа невозможно обойтись летом

Окрошка – истинно летний суп. Благодаря тому, что она подается холодной, многие любят есть это первое блюдо в жаркую погоду. Чтобы окрошка получилась идеальной, нужно тщательно подходить к выбору ингредиентов, но, пожалуй, главный секрет хорошего вкуса – заправка.

Кто-то заправляет окрошку кефиром, некоторые предпочитают квас и даже пиво. Идеально гармонирует с ингредиентами окрошки такая заправка, как айран. Рецептом окрошки на айране делится фудблогер Алекс Миль в Instagram.

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе (или мяса из бедра)
  • 400 г вареного картофеля (в мундире)
  • 5 вареных яиц
  • большой огурец
  • пучок зеленого лука и пучок укропа
  • соль, перец

Для заправки:

  • 3 желтка
  • 300 г сметаны
  • соль
  • перец
  • 70 г медовой горчицы
  • 1,5 л айрана

Способ приготовления:

  1. Отварить яйца, мясо и картофель в мундире.
  2. Нарезать кубиком курятину. Из яиц достать три желтка и отложить в сторону, а все остальное нарезать кубиком. Нарезать мелко картофель.
  3. На терке натереть большой огурец. Нарезать большой пучок зеленого лука и укропа. Посолить, поперчить. И все вместе тщательно перемешать.
  4. Для заправки подавить желтки вилкой. Добавить сметану, медовую горчицу, посолить, поперчить. Перемешать. Влить к основным ингредиентам и перемешать. А сверху залить айраном и снова хорошо перемешать
  5. Отправить в холодильник на 2-3 часа, так как окрошка будет более вкусной в холодном виде.

Ранее "Телеграф" рассказал, чем можно заменить окрошку. Попробуйте рецепт идеального летнего супа – свекольника.

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