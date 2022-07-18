З такою заправкою окрошка буде нереально смачною: перевірений рецепт (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 1000
Без цього холодного супу неможливо обійтися влітку
Окрошка — літній суп. Завдяки тому, що вона подається холодною, багато хто любить їсти цю першу страву в спеку. Щоб окрошка вийшла ідеальною, потрібно ретельно підходити до вибору інгредієнтів, але, мабуть, найголовніший секрет хорошого смаку – заправка.
Хтось заправляє окрошку кефіром, деякі вважають за краще квас і навіть пиво. Ідеально гармонує з інгредієнтами окрошки така заправка, як айран. Рецептом окрошки на айрані ділиться фудблогер Алекс Міль в Instagram.
Складові:
- 500 г курячого філе (або м’яса зі стегна)
- 400 г вареної картоплі (у мундирі)
- 5 варених яєць
- великий огірок
- пучок зеленої цибулі та пучок кропу
- сіль перець
Для заправки:
- 3 жовтки
- 300 г сметани
- сіль
- перець
- 70 г медової гірчиці
- 1,5 л айрану
Спосіб приготування:
- Відварити яйця, м’ясо та картоплю у мундирі.
- Нарізати кубиком курятину. З яєць дістати три жовтки і відкласти убік, а решту нарізати кубиком. Нарізати дрібно картоплю.
- На тертці натерти великий огірок. Нарізати великий пучок зеленої цибулі та кропу. Посолити, поперчити. І все разом ретельно перемішати.
- Для заправки подавити жовтки вилкою. Додати сметану, медову гірчицю, посолити, поперчити. Перемішати. Влити до основних інгредієнтів і перемішати. А зверху залити айраном і знову добре перемішати
- Відправити в холодильник на 2-3 години, адже окрошка буде смачнішою в холодному вигляді.
Раніше "Телеграф" розповів, чим можна замінити окрошку. Спробуйте рецепт ідеального літнього супу – буряківника.