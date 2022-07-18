З такою заправкою окрошка буде нереально смачною: перевірений рецепт (відео)

Без цього холодного супу неможливо обійтися влітку

Окрошка — літній суп. Завдяки тому, що вона подається холодною, багато хто любить їсти цю першу страву в спеку. Щоб окрошка вийшла ідеальною, потрібно ретельно підходити до вибору інгредієнтів, але, мабуть, найголовніший секрет хорошого смаку – заправка.

Хтось заправляє окрошку кефіром, деякі вважають за краще квас і навіть пиво. Ідеально гармонує з інгредієнтами окрошки така заправка, як айран. Рецептом окрошки на айрані ділиться фудблогер Алекс Міль в Instagram.

Складові:

500 г курячого філе (або м’яса зі стегна)

400 г вареної картоплі (у мундирі)

5 варених яєць

великий огірок

пучок зеленої цибулі та пучок кропу

сіль перець

Для заправки:

3 жовтки

300 г сметани

сіль

перець

70 г медової гірчиці

1,5 л айрану

Спосіб приготування:

Відварити яйця, м’ясо та картоплю у мундирі. Нарізати кубиком курятину. З яєць дістати три жовтки і відкласти убік, а решту нарізати кубиком. Нарізати дрібно картоплю. На тертці натерти великий огірок. Нарізати великий пучок зеленої цибулі та кропу. Посолити, поперчити. І все разом ретельно перемішати. Для заправки подавити жовтки вилкою. Додати сметану, медову гірчицю, посолити, поперчити. Перемішати. Влити до основних інгредієнтів і перемішати. А зверху залити айраном і знову добре перемішати Відправити в холодильник на 2-3 години, адже окрошка буде смачнішою в холодному вигляді.

Раніше "Телеграф" розповів, чим можна замінити окрошку. Спробуйте рецепт ідеального літнього супу – буряківника.