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З такою заправкою окрошка буде нереально смачною: перевірений рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Окрошка – чудовий суп для літньої пори
Окрошка – чудовий суп для літньої пори

Без цього холодного супу неможливо обійтися влітку

Окрошка — літній суп. Завдяки тому, що вона подається холодною, багато хто любить їсти цю першу страву в спеку. Щоб окрошка вийшла ідеальною, потрібно ретельно підходити до вибору інгредієнтів, але, мабуть, найголовніший секрет хорошого смаку – заправка.

Хтось заправляє окрошку кефіром, деякі вважають за краще квас і навіть пиво. Ідеально гармонує з інгредієнтами окрошки така заправка, як айран. Рецептом окрошки на айрані ділиться фудблогер Алекс Міль в Instagram.

Складові:

  • 500 г курячого філе (або м’яса зі стегна)
  • 400 г вареної картоплі (у мундирі)
  • 5 варених яєць
  • великий огірок
  • пучок зеленої цибулі та пучок кропу
  • сіль перець

Для заправки:

  • 3 жовтки
  • 300 г сметани
  • сіль
  • перець
  • 70 г медової гірчиці
  • 1,5 л айрану

Спосіб приготування:

  1. Відварити яйця, м’ясо та картоплю у мундирі.
  2. Нарізати кубиком курятину. З яєць дістати три жовтки і відкласти убік, а решту нарізати кубиком. Нарізати дрібно картоплю.
  3. На тертці натерти великий огірок. Нарізати великий пучок зеленої цибулі та кропу. Посолити, поперчити. І все разом ретельно перемішати.
  4. Для заправки подавити жовтки вилкою. Додати сметану, медову гірчицю, посолити, поперчити. Перемішати. Влити до основних інгредієнтів і перемішати. А зверху залити айраном і знову добре перемішати
  5. Відправити в холодильник на 2-3 години, адже окрошка буде смачнішою в холодному вигляді.

Раніше "Телеграф" розповів, чим можна замінити окрошку. Спробуйте рецепт ідеального літнього супу – буряківника.

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#Рецепт #Окрошка