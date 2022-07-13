Чим замінити окрошку: чудовий рецепт літнього супу (відео)
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Рецепт буряківника ви заберете у вибране
У літній час можна приготувати не тільки популярну окрошку, секрет смаку якої залежить від заправки, а й не менш смачний і ситний літній суп. Мова про холодник. Традиційно він готується з буряком, завдяки чому буряківник має яскравий та красивий колір.
Рецептом ідеального супу для літньої спеки поділилася фудблогерка Світлана Левицька в Instagram. За її словами, варіантів холодильника існує безліч, є навіть десертні. Більше традиційний варіант включає до складу буряк.
Складові:
- зелена цибуля – 100 г
- кріп – 20-30 г
- буряк відварений або запечений — 400 г
- огірки – 250 г
- відварені яйця — 5 шт.
- сметана, бажано кисла – 100 г
- кефір – 1 л
- сік 0,5-1 лимона
- цукор – 1 ст. ложка
- сіль
- бульйон яловичий — 400 мл
Спосіб приготування:
- Нашинкувати цибулю і кріп, перетерти з сіллю. Додати подрібнені яйця, огірок.
- Також додати натертий буряк, сметану, цукор, влити відвар, бульйон або сироватку (за смаком), видавити сік лимона, все перемішати і залити кефіром.
- Холодник подається холодним, при подачі прикрашається половинкою яйця, для більшого охолодження можна додати ще кілька льодових кубиків.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати розкішний літній десерт без випічки. Вас здивує і смак, і подача.