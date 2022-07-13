Чим замінити окрошку: чудовий рецепт літнього супу (відео)

Рецепт буряківника ви заберете у вибране

У літній час можна приготувати не тільки популярну окрошку, секрет смаку якої залежить від заправки, а й не менш смачний і ситний літній суп. Мова про холодник. Традиційно він готується з буряком, завдяки чому буряківник має яскравий та красивий колір.

Рецептом ідеального супу для літньої спеки поділилася фудблогерка Світлана Левицька в Instagram. За її словами, варіантів холодильника існує безліч, є навіть десертні. Більше традиційний варіант включає до складу буряк.

Складові:

зелена цибуля – 100 г

кріп – 20-30 г

буряк відварений або запечений — 400 г

огірки – 250 г

відварені яйця — 5 шт.

сметана, бажано кисла – 100 г

кефір – 1 л

сік 0,5-1 лимона

цукор – 1 ст. ложка

сіль

бульйон яловичий — 400 мл

Спосіб приготування:

Нашинкувати цибулю і кріп, перетерти з сіллю. Додати подрібнені яйця, огірок. Також додати натертий буряк, сметану, цукор, влити відвар, бульйон або сироватку (за смаком), видавити сік лимона, все перемішати і залити кефіром. Холодник подається холодним, при подачі прикрашається половинкою яйця, для більшого охолодження можна додати ще кілька льодових кубиків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати розкішний літній десерт без випічки. Вас здивує і смак, і подача.