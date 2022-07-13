Чем заменить окрошку: превосходный рецепт летнего супа (видео)
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Рецепт свекольника вы заберете в избранное
В летнее время можно приготовить не только популярную окрошку, секрет вкуса которой зависит от заправки, а и не менее вкусный и сытный летний суп. Речь о холоднике. Традиционно он готовится со свеклой, благодаря чему свекольник имеет яркий и красивый цвет.
Рецептом идеального супа для летнего зноя поделилась фудблогерка Светлана Левицкая в Instagram. По ее словам, вариантов холодника существует множество, есть даже десертные. Более традиционный вариант включает в состав свеклу.
Ингредиенты:
- зеленый лук – 100 г
- укроп – 20-30 г
- свекла отварная или запеченная — 400 г
- огурцы – 250 г
- отварные яйца — 5 шт.
- сметана, желательно кислая – 100 г
- кефир – 1 л
- сок 0,5-1 лимона
- сахар – 1 ст. ложка
- соль
- бульон говяжий — 400 мл
Способ приготовления:
- Нашинковать лук и укроп, перетереть с солью. Добавить измельченные яйца, огурец.
- Также добавить натертую свеклу, сметану, сахар, влить отвар, бульон или сыворотку (по вкусу), выдавить сок лимона, все перемешать и залить кефиром.
- Холодник подается холодным, при подаче украшается половинкой яйца, для большего охлаждения можно добавить еще несколько кубиков льда.
Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить шикарный летний десерт без выпечки. Вас удивит и вкус, и подача.