Чем заменить окрошку: превосходный рецепт летнего супа (видео)

Рецепт свекольника вы заберете в избранное

В летнее время можно приготовить не только популярную окрошку, секрет вкуса которой зависит от заправки, а и не менее вкусный и сытный летний суп. Речь о холоднике. Традиционно он готовится со свеклой, благодаря чему свекольник имеет яркий и красивый цвет.

Рецептом идеального супа для летнего зноя поделилась фудблогерка Светлана Левицкая в Instagram. По ее словам, вариантов холодника существует множество, есть даже десертные. Более традиционный вариант включает в состав свеклу.

Ингредиенты:

зеленый лук – 100 г

укроп – 20-30 г

свекла отварная или запеченная — 400 г

огурцы – 250 г

отварные яйца — 5 шт.

сметана, желательно кислая – 100 г

кефир – 1 л

сок 0,5-1 лимона

сахар – 1 ст. ложка

соль

бульон говяжий — 400 мл

Способ приготовления:

Нашинковать лук и укроп, перетереть с солью. Добавить измельченные яйца, огурец. Также добавить натертую свеклу, сметану, сахар, влить отвар, бульон или сыворотку (по вкусу), выдавить сок лимона, все перемешать и залить кефиром. Холодник подается холодным, при подаче украшается половинкой яйца, для большего охлаждения можно добавить еще несколько кубиков льда.

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить шикарный летний десерт без выпечки. Вас удивит и вкус, и подача.