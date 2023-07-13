Про окрошку і не згадаєте: фантастичний холодний борщ від української блогерки

Страва виходить дуже ситною та смачною

Ми розповідали, як готувати дуже смачну окрошку. Та, якщо ця страва вам вже набридла, зверніть увагу на цей рецепт холодника.

Він виходить дуже ситним, адже готується на основі м'яса, відварених та свіжих овочів, зелені та яєць. Заправляють холодник кефіром, водою чи бульйоном. Рецептом у своєму інстаграмі поділилась українська блогерка під ніком fedorenko_pp.

Інгредієнти:

куряче стегно – 150 г

буряк – 300 г

огірок – 200 г

яйця – 3 шт

зелень

кефір – 300 мл

гірчиця – 10 г

сіль, перець

вода/бульйон – 350-450 г

Спосіб приготування:

Окремо заздалегідь відварюємо куряче стегно, буряк та яйця. Якщо зробити це зарання, приготування страви займе зовсім небагато часу. Готове м’ясо нарізаємо кубиками. Буряк кришимо соломкою, два яйця ріжемо кубиками, ще одне — залишаємо для подачі. Також кубиками нарізаємо огірок. Дрібно кришимо зелену цибулю. Змішуємо всі підготовлені інгредієнти: м'ясо, буряк, яйця, огірок, зелень. Заливаємо все кефіром, додаємо гірчицю, спеції та воду. Страву слід ретельно перемішати. Найкраще — поставити на кілька годин в холодильник, аби всі компоненти поєднались.

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