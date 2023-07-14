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Раз приготовите - и можно есть долго: рецепт здоровых и вкусных ленивых вареников

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Ленивые вареники - лучший вариант завтрака
Ленивые вареники - лучший вариант завтрака. Фото Depositphotos

Попробуйте — и вы не пожалеете

Завтрак – важный прием пищи, который нельзя пропускать. Он должен быть сытным, полезным, натуральным, питательным, да еще чтобы и готовился быстро.

Такой завтрак очень легко приготовить — это ленивые вареники с картошкой от "Мета". Они станут настоящей палочкой-выручалочкой для всей семьи. Готовить такое блюдо легко и просто, а если у вас останется немного теста, его можно заморозить на несколько дней вперед.

Как приготовить ленивые вареники с картофелем

Ингредиенты:

  • картофель – 300 г;
  • мука – 100 г;
  • яйца – 1 шт.;
  • масло сливочное – 10 г;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • масло растительное – 2 ст. л.;
  • перец черный молотый, соль, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистите лук и картофель.
  2. Картофель отварите в подсоленной воде до готовности.
  3. Пока варится картошка, нарежьте лук полукольцами или мелко нашинкуйте, обжарьте до золотистой корочки.
  4. В готовый картофель добавьте сливочное масло, яйцо, соль и перец. Все перетрите в однородную массу.
  5. Пюре хорошо перемешайте и вымесите руками. Разделите его на равные части и скатайте в полоски, которые разрежьте ножом на отдельные вареники.
  6. Вареники отварите в кипящей воде и подайте со сметаной, обжаренным луком и зеленью.

Кстати, картофельное пюре на вареники готовится не так, как мы привыкли. "Телеграф" ранее рассказывал о тонкостях приготовления блюда.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Готовим дома #Ленивые вареники