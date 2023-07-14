Раз приготовите - и можно есть долго: рецепт здоровых и вкусных ленивых вареников

Попробуйте — и вы не пожалеете

Завтрак – важный прием пищи, который нельзя пропускать. Он должен быть сытным, полезным, натуральным, питательным, да еще чтобы и готовился быстро.

Такой завтрак очень легко приготовить — это ленивые вареники с картошкой от "Мета". Они станут настоящей палочкой-выручалочкой для всей семьи. Готовить такое блюдо легко и просто, а если у вас останется немного теста, его можно заморозить на несколько дней вперед.

Как приготовить ленивые вареники с картофелем

Ингредиенты:

картофель – 300 г;

мука – 100 г;

яйца – 1 шт.;

масло сливочное – 10 г;

лук репчатый – 1 шт.;

масло растительное – 2 ст. л.;

перец черный молотый, соль, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите лук и картофель. Картофель отварите в подсоленной воде до готовности. Пока варится картошка, нарежьте лук полукольцами или мелко нашинкуйте, обжарьте до золотистой корочки. В готовый картофель добавьте сливочное масло, яйцо, соль и перец. Все перетрите в однородную массу. Пюре хорошо перемешайте и вымесите руками. Разделите его на равные части и скатайте в полоски, которые разрежьте ножом на отдельные вареники. Вареники отварите в кипящей воде и подайте со сметаной, обжаренным луком и зеленью.

Кстати, картофельное пюре на вареники готовится не так, как мы привыкли. "Телеграф" ранее рассказывал о тонкостях приготовления блюда.