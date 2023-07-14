Раз приготовите - и можно есть долго: рецепт здоровых и вкусных ленивых вареников
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Завтрак – важный прием пищи, который нельзя пропускать. Он должен быть сытным, полезным, натуральным, питательным, да еще чтобы и готовился быстро.
Такой завтрак очень легко приготовить — это ленивые вареники с картошкой от "Мета". Они станут настоящей палочкой-выручалочкой для всей семьи. Готовить такое блюдо легко и просто, а если у вас останется немного теста, его можно заморозить на несколько дней вперед.
Как приготовить ленивые вареники с картофелем
Ингредиенты:
- картофель – 300 г;
- мука – 100 г;
- яйца – 1 шт.;
- масло сливочное – 10 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- масло растительное – 2 ст. л.;
- перец черный молотый, соль, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите лук и картофель.
- Картофель отварите в подсоленной воде до готовности.
- Пока варится картошка, нарежьте лук полукольцами или мелко нашинкуйте, обжарьте до золотистой корочки.
- В готовый картофель добавьте сливочное масло, яйцо, соль и перец. Все перетрите в однородную массу.
- Пюре хорошо перемешайте и вымесите руками. Разделите его на равные части и скатайте в полоски, которые разрежьте ножом на отдельные вареники.
- Вареники отварите в кипящей воде и подайте со сметаной, обжаренным луком и зеленью.
Кстати, картофельное пюре на вареники готовится не так, как мы привыкли. "Телеграф" ранее рассказывал о тонкостях приготовления блюда.