Раз приготуєте— і можна їсти довго: рецепт здорових та смачних лінивих вареників

Спробуйте — і ви не пошкодуєте

Сніданок — важливий прийом їжі, який не можна пропускати. Він має бути ситним, корисним, натуральним, поживним, та ще й щоб і готувався швидко.

Такий сніданок дуже легко приготувати — це ліниві вареники з картоплею від "Мета". Вони стануть справжньою паличкою-виручалочкою для всієї родини. Готувати таку страву легко та просто, а якщо у вас залишиться трохи тесту, її можна заморозити на кілька днів уперед.

Як приготувати ліниві вареники з картоплею

Інгредієнти:

картопля – 300 г;

борошно — 100 г;

яйця – 1 шт.;

масло вершкове – 10 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

олія рослинна – 2 ст. л.;

перець чорний мелений, сіль, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

Очистьте цибулю та картопля. Картоплю відваріть у підсоленій воді до готовності. Поки вариться картопля, наріжте цибулю півкільцями або дрібно нашаткуйте, обсмажте до золотистої скоринки. До готової картоплі додайте вершкове масло, яйце, сіль і перець. Все перетріть в однорідну масу. Пюре добре перемішайте та вимісіть руками. Розділіть його на рівні частини та скотіть в смужки, які розріжте ножем на окремі вареники. Вареники відваріть у киплячій воді та подайте зі сметаною, обсмаженою цибулею та зеленню.

До речі, картопляне пюре на вареники готується не так, як ми звикли. "Телеграф" раніше розповідав про тонкощі приготування страви.