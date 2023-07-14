Раз приготуєте— і можна їсти довго: рецепт здорових та смачних лінивих вареників
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Сніданок — важливий прийом їжі, який не можна пропускати. Він має бути ситним, корисним, натуральним, поживним, та ще й щоб і готувався швидко.
Такий сніданок дуже легко приготувати — це ліниві вареники з картоплею від "Мета". Вони стануть справжньою паличкою-виручалочкою для всієї родини. Готувати таку страву легко та просто, а якщо у вас залишиться трохи тесту, її можна заморозити на кілька днів уперед.
Як приготувати ліниві вареники з картоплею
Інгредієнти:
- картопля – 300 г;
- борошно — 100 г;
- яйця – 1 шт.;
- масло вершкове – 10 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- олія рослинна – 2 ст. л.;
- перець чорний мелений, сіль, зелень — на смак.
Спосіб приготування:
- Очистьте цибулю та картопля.
- Картоплю відваріть у підсоленій воді до готовності.
- Поки вариться картопля, наріжте цибулю півкільцями або дрібно нашаткуйте, обсмажте до золотистої скоринки.
- До готової картоплі додайте вершкове масло, яйце, сіль і перець. Все перетріть в однорідну масу.
- Пюре добре перемішайте та вимісіть руками. Розділіть його на рівні частини та скотіть в смужки, які розріжте ножем на окремі вареники.
- Вареники відваріть у киплячій воді та подайте зі сметаною, обсмаженою цибулею та зеленню.
До речі, картопляне пюре на вареники готується не так, як ми звикли. "Телеграф" раніше розповідав про тонкощі приготування страви.