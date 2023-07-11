Ідеальний літній сніданок: рецепт омлету з кабачками — смакота, яку ви приготуєте за хвилини

Швидка у приготуванні страва припаде вам до смаку

Однією з найкращих страв на сніданок у багатьох країнах уже довгий час визнано пишний омлет. Але чи можна розбавити смак класичної страви?

Так, можна. Крім того, страву можна зробити ще більш вітамінною, додавши до неї кабачок та козячий сир. Спробуйте — і від рецепту Uaportal ви не відірветесь.

Як приготувати овочевий омлет

Інгредієнти:

кабачок — 1 шт.;

яйця – 4 шт.;

часник – 2 зубчики;

цибуля – 1 шт.;

козячий сир – 100 г;

олія – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Очистьте та наріжте невеликими кубиками або тонкими кільцями кабачок. Тоненько наріжте цибулю та часник. Розігрійте оливкову олію в сковороді діаметром 20 см і додайте нарізані кабачки. Смажте 4-5 хвилин на сильному вогні або до рум’яної скоринки. Додайте цибулю, часник і сушені пластівці чилі та готуйте ще 2-3 хвилини, помішуючи. Першу хвилину готуйте на сильному вогні, потім зменште. Збийте в окремій мисці яйця. Тримайте середній вогонь під сковородою. Додайте яйця і приправте блюдо сіллю. Готуйте до застигання з обох боків. Покришіть сир у омлет, накрийте кришкою і готуйте на невеликому вогні ще 2-3 хвилини.

Якщо подасте блюдо з незвичайним домашнім хлібом, піднімете настрій близьких на цілий день. Їжте із задоволенням!