Идеальный летний завтрак: рецепт омлета с кабачками - вкуснятина, которую вы приготовите за минуты

Быстрое в приготовлении блюдо придется вам по вкусу

Одним из лучших блюд на завтрак во многих странах уже долгое время признан пышный омлет. Но есть ли возможность разбавить вкус классического блюда?

Да, есть. Кроме того, блюдо можно сделать еще более витаминным, добавив в него кабачок и козий творог. Попробуйте — и от рецепта Uaportal вы не оторветесь.

Как приготовить овощной омлет

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.;

яйца – 4 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

лук – 1 шт.;

козий творог – 100 г;

масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Очистите и нарежьте небольшими кубиками или тонкими кольцами кабачок. Тоненько нарежьте лук и чеснок. Разогрейте оливковое масло в сковороде диаметром 20 см и добавьте нарезанные кабачки. Жарьте 4-5 минут на сильном огне или до румяной корочки. Добавьте лук, чеснок и сушеные хлопья чили и готовьте еще 2-3 минуты, помешивая. Первую минуту готовьте на сильном огне, затем убавьте. Взбейте в отдельной миске яйца. Держите средний огонь под сковородой. Добавьте яйца и приправьте блюдо солью. Готовьте к застыванию с обеих сторон. Покрошите творог в омлет, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне еще минуты 2-3.

Если подадите блюдо с необычным домашним хлебом, поднимете настроение близких на целый день. Ешьте с удовольствием!