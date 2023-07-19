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По-разному готовили, а так еще нет: позавтракайте запеканкой из сладких творожных галушек

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Запеканка из сладких галушек - хорошее блюдо для начала кулинарных экспериментов
Запеканка из сладких галушек - хорошее блюдо для начала кулинарных экспериментов. Фото shuba.life

Удивите близких и родных необычным блюдом из подручных продуктов

Наступает такое время, когда базовые рецепты освоены, любимые — надоели, и хочется приготовить что-нибудь новенькое. Запеканка из сладких галушек и сметаны — это то, с чего можно начать кулинарные эксперименты

В рецепте от Shuba вам нужно налепить галушки на основе творога, переложить их в форму для запекания, залить сметанным соусом и запечь в духовке. Такой вкусный и питательный завтрак можно дополнять фруктами, орешками, маком или другими продуктами по вашему вкусу.

Как приготовить запеканку из сладких творожных галушек и сметаны

Ингредиенты на 2 порции:

  • сыр кисломолочный — 250 г;
  • мука пшеничная — 30 г;
  • яйцо куриное, желток — 1 шт.;
  • сахар — 20 г;
  • масло сливочное — 10 г;
  • соль — по вкусу.

Для соуса:

  • сметана — 100 г;
  • сахар — 20 г;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • лимон, цедра, сахар ванильный — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты для галушек смешайте и замесите тесто. Сформируйте из него колбаску и порежьте на галушки толщиной до 1 см. Выложите их в форму для запекания.
  2. Отделите желток от белка. Желток смешайте с остальными ингредиентами для соуса. Белок взбейте со щепоткой соли до пышной массы и осторожно, лопаткой, движениями снизу вверх, введите в соус. Залейте клецки соусом и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

Подавайте запеканку из галушек со сметаной или любимым вареньем. Приятного аппетита!

Теги:
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