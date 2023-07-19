По-разному готовили, а так еще нет: позавтракайте запеканкой из сладких творожных галушек
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Удивите близких и родных необычным блюдом из подручных продуктов
Наступает такое время, когда базовые рецепты освоены, любимые — надоели, и хочется приготовить что-нибудь новенькое. Запеканка из сладких галушек и сметаны — это то, с чего можно начать кулинарные эксперименты
В рецепте от Shuba вам нужно налепить галушки на основе творога, переложить их в форму для запекания, залить сметанным соусом и запечь в духовке. Такой вкусный и питательный завтрак можно дополнять фруктами, орешками, маком или другими продуктами по вашему вкусу.
Как приготовить запеканку из сладких творожных галушек и сметаны
Ингредиенты на 2 порции:
- сыр кисломолочный — 250 г;
- мука пшеничная — 30 г;
- яйцо куриное, желток — 1 шт.;
- сахар — 20 г;
- масло сливочное — 10 г;
- соль — по вкусу.
Для соуса:
- сметана — 100 г;
- сахар — 20 г;
- яйца куриные — 1 шт.;
- лимон, цедра, сахар ванильный — по вкусу.
Способ приготовления:
- Все ингредиенты для галушек смешайте и замесите тесто. Сформируйте из него колбаску и порежьте на галушки толщиной до 1 см. Выложите их в форму для запекания.
- Отделите желток от белка. Желток смешайте с остальными ингредиентами для соуса. Белок взбейте со щепоткой соли до пышной массы и осторожно, лопаткой, движениями снизу вверх, введите в соус. Залейте клецки соусом и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
Подавайте запеканку из галушек со сметаной или любимым вареньем. Приятного аппетита!