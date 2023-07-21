Укр

Гора вкусностей из одной пачки сыра: фантастический рецепт к завтраку

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
769
Вы могли не знать, что сырники можно приготовить так просто
Вы могли не знать, что сырники можно приготовить так просто. Фото 24tv.ua

Прекрасный вариант блюда

Мы рассказывали, как приготовить вкусную вишневую шарлотку. Она может стать завтраком или перекусом. То же касается и вкусных сырников.

Блюда из сыра – вкусные, сытные и питательные. Особое место в сердцах гурманов занимают популярные сырники. Единственный их недостаток – чрезмерная жирность. Но их можно приготовить и в духовке, или убрать лишнее масло, выложив блюдо на бумажные салфетки. Рецептом поделились на портале "Сенсация".

Ингредиенты:

  • Творог – 200 граммов
  • Куриные яйца – 1 штука
  • Сахар — 3 столовые ложки
  • Мука – 2 стакана
  • Соль – 0,5 чайной ложки
  • Сахар ванильный

Способ приготовления:

  1. Перемешиваем творог с яйцом и сахаром. Добавляем щепотку соли.
  2. Вводим муку, по желанию можно добавить соду для пышности. Но в таком случае необходимо дать тесту постоять 10-15 минут. За это время сода вступит в химическую реакцию с творогом.
  3. Формируем сырники. Обжариваем их с обеих сторон на среднем огне, если сомневаетесь в готовности — можно несколько минут довести под крышкой.

Сырники вкусны как горячими, так и холодными. Их вкусно есть со сметаной, вареньем, или сгущенкой.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Завтрак #Сырники