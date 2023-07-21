Гора вкусностей из одной пачки сыра: фантастический рецепт к завтраку
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Прекрасный вариант блюда
Мы рассказывали, как приготовить вкусную вишневую шарлотку. Она может стать завтраком или перекусом. То же касается и вкусных сырников.
Блюда из сыра – вкусные, сытные и питательные. Особое место в сердцах гурманов занимают популярные сырники. Единственный их недостаток – чрезмерная жирность. Но их можно приготовить и в духовке, или убрать лишнее масло, выложив блюдо на бумажные салфетки. Рецептом поделились на портале "Сенсация".
Ингредиенты:
- Творог – 200 граммов
- Куриные яйца – 1 штука
- Сахар — 3 столовые ложки
- Мука – 2 стакана
- Соль – 0,5 чайной ложки
- Сахар ванильный
Способ приготовления:
- Перемешиваем творог с яйцом и сахаром. Добавляем щепотку соли.
- Вводим муку, по желанию можно добавить соду для пышности. Но в таком случае необходимо дать тесту постоять 10-15 минут. За это время сода вступит в химическую реакцию с творогом.
- Формируем сырники. Обжариваем их с обеих сторон на среднем огне, если сомневаетесь в готовности — можно несколько минут довести под крышкой.
Сырники вкусны как горячими, так и холодными. Их вкусно есть со сметаной, вареньем, или сгущенкой.