Гора вкусностей из одной пачки сыра: фантастический рецепт к завтраку

Прекрасный вариант блюда

Мы рассказывали, как приготовить вкусную вишневую шарлотку. Она может стать завтраком или перекусом. То же касается и вкусных сырников.

Блюда из сыра – вкусные, сытные и питательные. Особое место в сердцах гурманов занимают популярные сырники. Единственный их недостаток – чрезмерная жирность. Но их можно приготовить и в духовке, или убрать лишнее масло, выложив блюдо на бумажные салфетки. Рецептом поделились на портале "Сенсация".

Ингредиенты:

Творог – 200 граммов

Куриные яйца – 1 штука

Сахар — 3 столовые ложки

Мука – 2 стакана

Соль – 0,5 чайной ложки

Сахар ванильный

Способ приготовления:

Перемешиваем творог с яйцом и сахаром. Добавляем щепотку соли. Вводим муку, по желанию можно добавить соду для пышности. Но в таком случае необходимо дать тесту постоять 10-15 минут. За это время сода вступит в химическую реакцию с творогом. Формируем сырники. Обжариваем их с обеих сторон на среднем огне, если сомневаетесь в готовности — можно несколько минут довести под крышкой.

Сырники вкусны как горячими, так и холодными. Их вкусно есть со сметаной, вареньем, или сгущенкой.