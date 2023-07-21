Гора смаколиків з однієї пачки сиру: фантастичний рецепт до сніданку

Чудовий варіант страви

Ми розповідали, як приготувати смачну вишневу шарлотку. Вона може стати сніданком або перекусом. Те саме стосується і смачних сирників.

Страви з сиру — смачні, ситні та поживні. Особливе місце у серцях гурманів займають популярні сирники. Єдиний їхній недолік – надмірна жирність. Але їх можна готувати і в духовці, або прибрати зайву олію, виклавши страву на паперові серветки. Рецептом поділились на порталі "Сенсація".

Інгредієнти:

Сир – 200 грамів

Курячі яйця – 1 штука

Цукор — 3 столових ложки

Борошно – 2 склянки

Сіль – 0,5 чайної ложки

Цукор ванільний

Спосіб приготування:

Перемішуємо кисломолочний сир з яйцем і цукром. Додаємо дрібку солі. Вводимо борошно, за бажанням можна додати соду для пишності. Але у такому випадку тісто повинне постояти. Потрібен час, щоб сода вступила у хімічну реакцію з сиром. Формуємо сирники. Обсмажуємо їх з обох боків на середньому вогні, якщо вагаєтесь щодо готовності — можна кілька хвилин довести під кришкою.

Сирники смачні як гарячими, так і холодними. Їх смачно їсти зі сметаною, варенням, або згущеним молоком.