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Гора смаколиків з однієї пачки сиру: фантастичний рецепт до сніданку

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ви могли не знати, що сирники можна приготувати так просто
Ви могли не знати, що сирники можна приготувати так просто. Фото 24tv.ua

Чудовий варіант страви

Ми розповідали, як приготувати смачну вишневу шарлотку. Вона може стати сніданком або перекусом. Те саме стосується і смачних сирників.

Страви з сиру — смачні, ситні та поживні. Особливе місце у серцях гурманів займають популярні сирники. Єдиний їхній недолік – надмірна жирність. Але їх можна готувати і в духовці, або прибрати зайву олію, виклавши страву на паперові серветки. Рецептом поділились на порталі "Сенсація".

Інгредієнти:

  • Сир – 200 грамів
  • Курячі яйця – 1 штука
  • Цукор — 3 столових ложки
  • Борошно – 2 склянки
  • Сіль – 0,5 чайної ложки
  • Цукор ванільний

Спосіб приготування:

  1. Перемішуємо кисломолочний сир з яйцем і цукром. Додаємо дрібку солі.
  2. Вводимо борошно, за бажанням можна додати соду для пишності. Але у такому випадку тісто повинне постояти. Потрібен час, щоб сода вступила у хімічну реакцію з сиром.
  3. Формуємо сирники. Обсмажуємо їх з обох боків на середньому вогні, якщо вагаєтесь щодо готовності — можна кілька хвилин довести під кришкою.

Сирники смачні як гарячими, так і холодними. Їх смачно їсти зі сметаною, варенням, або згущеним молоком.

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#Рецепт #Сир #Сніданок #Сирники