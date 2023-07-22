Просто сварите торт на завтрак: близкие сначала удивятся, но потом попросят добавки
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Такой торт можно приготовить всего за 15 минут
Позавтракать домашним вкусным тортом – это настоящее удовольствие. А что делать, если очень хочется сладостей, а стоять у духовки в такую жару не очень хочется?
Тогда вам на помощь придет этот рецепт "Школи життя". Для приготовления такого десерта вам нужны простейшие продукты и кастрюля, чтобы сварить его. Заинтересованы? Тогда знакомьтесь с рецептом.
Как приготовить торт без муки и духовки
Ингредиенты:
- крупа манная – 150 г;
- молоко – 500 мл в десерт и 50 мл в глазурь;
- молоко сгущенное вареное – 300 г;
- масло сливочное (можно маргарин) – 50 г;
- грецкие орехи (очищенные) – 50 г;
- печенье – 10 шт.;
- кофе растворимый – 2 ч. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- шоколад тёмный – 50 г.
Способ приготовления:
- В миску выкладываем вареную сгущенку, добавляем молоко 250 мл, перемешиваем венчиком или блендером.
- В небольшую кастрюлю вливаем оставшееся молоко, вливаем смесь сгущенки с молоком и ставим на огонь.
- Постоянно помешивая, доводим до кипения смесь и постепенно всыпаем манную крупу. Сразу добавляем сливочное масло и варим массу до загустения.
- Кастрюлю снимаем с огня, добавляем грецкие орехи и перемешиваем.
- Берем нужную форму, застилаем пленкой и наливаем три четверти массы. Сверху выкладываем печенье, пропитанное в кофейном растворе.
- Кладем кашу, сверху печенье и оставшуюся массу и оставляем до полного застывания.
Достаем, поливаем растопленным шоколадом, украшаем орешками. Подаем с любимым напитком. Приятного аппетита!