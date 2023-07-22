Просто сварите торт на завтрак: близкие сначала удивятся, но потом попросят добавки

Такой торт можно приготовить всего за 15 минут

Позавтракать домашним вкусным тортом – это настоящее удовольствие. А что делать, если очень хочется сладостей, а стоять у духовки в такую жару не очень хочется?

Тогда вам на помощь придет этот рецепт "Школи життя". Для приготовления такого десерта вам нужны простейшие продукты и кастрюля, чтобы сварить его. Заинтересованы? Тогда знакомьтесь с рецептом.

Как приготовить торт без муки и духовки

Ингредиенты:

крупа манная – 150 г;

молоко – 500 мл в десерт и 50 мл в глазурь;

молоко сгущенное вареное – 300 г;

масло сливочное (можно маргарин) – 50 г;

грецкие орехи (очищенные) – 50 г;

печенье – 10 шт.;

кофе растворимый – 2 ч. л.;

сахар – 1 ст. л.;

шоколад тёмный – 50 г.

Способ приготовления:

В миску выкладываем вареную сгущенку, добавляем молоко 250 мл, перемешиваем венчиком или блендером. В небольшую кастрюлю вливаем оставшееся молоко, вливаем смесь сгущенки с молоком и ставим на огонь. Постоянно помешивая, доводим до кипения смесь и постепенно всыпаем манную крупу. Сразу добавляем сливочное масло и варим массу до загустения. Кастрюлю снимаем с огня, добавляем грецкие орехи и перемешиваем. Берем нужную форму, застилаем пленкой и наливаем три четверти массы. Сверху выкладываем печенье, пропитанное в кофейном растворе. Кладем кашу, сверху печенье и оставшуюся массу и оставляем до полного застывания.

Достаем, поливаем растопленным шоколадом, украшаем орешками. Подаем с любимым напитком. Приятного аппетита!