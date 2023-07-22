Просто зваріть торт на сніданок: близькі спершу здивуються, але потім попросять добавки

Такий торт можна приготувати лише за 15 хвилин

Снідати домашнім смачним тортом – це справжнє задоволення. А що робити, якщо дуже хочеться насолод, а стояти біля духовки в таку спеку не дуже хочеться?

Тоді вам на допомогу прийде цей рецепт "Школи життя". Для приготування такого десерту вам потрібні найпростіші продукти та каструля, щоб зварити його. Зацікавлені? Тоді знайомтеся із рецептом.

Як приготувати торт без борошна та духовки.

Інгредієнти:

крупа манна – 150 г;

молоко – 500 мл у десерт та 50 мл у глазур;

молоко згущене варене – 300 г;

масло вершкове (можна маргарин) — 50 г;

волоські горіхи (очищені) – 50 г;

печиво – 10 шт.;

кава розчинна — 2 ч. л.;

цукор – 1 ст. л.;

шоколад темний – 50 г.

Спосіб приготування:

У миску викладаємо варене згущене молоко, додаємо молоко 250 мл, перемішуємо вінчиком або блендером. У невелику каструлю вливаємо молоко, що залишилося, вливаємо суміш згущеного молока з молоком і ставимо на вогонь. Постійно помішуючи, доводимо до кипіння суміш і поступово всипаємо манну крупу. Відразу додаємо вершкове масло і варимо масу до загусання. Каструлю знімаємо з вогню, додаємо волоських горіхів і перемішуємо. Беремо потрібну форму, застилаємо плівкою та наливаємо три чверті маси. Зверху викладаємо печиво, просочене в кавовому розчині. Кладемо кашу, зверху печиво і масу, що залишилася, і залишаємо до повного застигання.

Дістаємо, поливаємо розтопленим шоколадом, прикрашаємо горішками. Подаємо з улюбленим напоєм. Смачного!