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Съедите сразу с пакетом: рецепт вкуснейших овощей по-корейски за считанные минуты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Еще неизвестно, что съедят быстрее: мясо или овощи по-корейски
Еще неизвестно, что съедят быстрее: мясо или овощи по-корейски. Фото shuba.life

Вряд ли кто-то устоит перед таким блюдом

Традиционной закуской или самостоятельным салатом на любом столе была морковь по-корейски. Но не морковью единой. Быстро мариновать в кисло-остром соусе можно все овощи, которые есть в холодильнике или на грядке.

Сегодня попробуем замариновать помидоры, огурцы и кабачки по рецепту "Главреда". Блюдо получится настолько вкусным, что в следующий раз будет сложно подождать даже 15 минут, чтобы оно замариновалось. Попробуем?

Как приготовить овощи по-корейски

Ингредиенты:

  • огурцы — 8 шт.;
  • помидоры — 5 шт.;
  • кабачки небольшого размера — 2 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • уксус — 2 ст. л.;
  • перец молотый, укроп, перец чили - по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Все овощи хорошо помыть и просушить.
  2. Кабачки почистить и порезать небольшими кусочками.
  3. Огурцы и помидоры порезать на четвертинки.
  4. В ЗИП-пакет переложить огурцы, кабачки, помидоры.
  5. Измельчить укроп и чеснок. Отправить к овощам. Добавить уксус, добавить перец, соль, сахар. Закрыть пакет и все хорошо струсить. Отправить в холодильник на 15 минут. Если хотите более насыщенного вкуса огурцов и помидоров, оставьте минимум на 2 часа.
  6. Переложить овощи по-корейски в красивое блюдо и полить ароматным маслом.

Подавайте такую закуску к любимому мясу и наслаждайтесь! Приятного аппетита!

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#Рецепт #Овощи #Готовим дома