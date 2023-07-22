Съедите сразу с пакетом: рецепт вкуснейших овощей по-корейски за считанные минуты
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Вряд ли кто-то устоит перед таким блюдом
Традиционной закуской или самостоятельным салатом на любом столе была морковь по-корейски. Но не морковью единой. Быстро мариновать в кисло-остром соусе можно все овощи, которые есть в холодильнике или на грядке.
Сегодня попробуем замариновать помидоры, огурцы и кабачки по рецепту "Главреда". Блюдо получится настолько вкусным, что в следующий раз будет сложно подождать даже 15 минут, чтобы оно замариновалось. Попробуем?
Как приготовить овощи по-корейски
Ингредиенты:
- огурцы — 8 шт.;
- помидоры — 5 шт.;
- кабачки небольшого размера — 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- уксус — 2 ст. л.;
- перец молотый, укроп, перец чили - по вкусу.
Способ приготовления:
- Все овощи хорошо помыть и просушить.
- Кабачки почистить и порезать небольшими кусочками.
- Огурцы и помидоры порезать на четвертинки.
- В ЗИП-пакет переложить огурцы, кабачки, помидоры.
- Измельчить укроп и чеснок. Отправить к овощам. Добавить уксус, добавить перец, соль, сахар. Закрыть пакет и все хорошо струсить. Отправить в холодильник на 15 минут. Если хотите более насыщенного вкуса огурцов и помидоров, оставьте минимум на 2 часа.
- Переложить овощи по-корейски в красивое блюдо и полить ароматным маслом.
Подавайте такую закуску к любимому мясу и наслаждайтесь! Приятного аппетита!