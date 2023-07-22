Съедите сразу с пакетом: рецепт вкуснейших овощей по-корейски за считанные минуты

Вряд ли кто-то устоит перед таким блюдом

Традиционной закуской или самостоятельным салатом на любом столе была морковь по-корейски. Но не морковью единой. Быстро мариновать в кисло-остром соусе можно все овощи, которые есть в холодильнике или на грядке.

Сегодня попробуем замариновать помидоры, огурцы и кабачки по рецепту "Главреда". Блюдо получится настолько вкусным, что в следующий раз будет сложно подождать даже 15 минут, чтобы оно замариновалось. Попробуем?

Как приготовить овощи по-корейски

Ингредиенты:

огурцы — 8 шт.;

помидоры — 5 шт.;

кабачки небольшого размера — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

уксус — 2 ст. л.;

перец молотый, укроп, перец чили - по вкусу.

Способ приготовления:

Все овощи хорошо помыть и просушить. Кабачки почистить и порезать небольшими кусочками. Огурцы и помидоры порезать на четвертинки. В ЗИП-пакет переложить огурцы, кабачки, помидоры. Измельчить укроп и чеснок. Отправить к овощам. Добавить уксус, добавить перец, соль, сахар. Закрыть пакет и все хорошо струсить. Отправить в холодильник на 15 минут. Если хотите более насыщенного вкуса огурцов и помидоров, оставьте минимум на 2 часа. Переложить овощи по-корейски в красивое блюдо и полить ароматным маслом.

Подавайте такую закуску к любимому мясу и наслаждайтесь! Приятного аппетита!