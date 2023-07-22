З’їсте відразу з пакетом: рецепт найсмачніших овочів по-корейськи за лічені хвилини

Навряд чи хтось встоїть перед такою стравою

Традиційною закускою чи самостійним салатом на будь-якому столі була морква по-корейськи. Але не морквою єдиною. Швидко маринувати в кисло-гострому соусі можна всі овочі, які є в холодильнику або на грядці.

Сьогодні спробуємо замаринувати помідори, огірки та кабачки за рецептом "Главреда". Страва вийде настільки смачною, що наступного разу буде складно почекати навіть 15 хвилин, щоб вона замаринувалася. Спробуємо?

Як приготувати овочі по-корейськи

Інгредієнти:

огірки — 8 шт.;

помідори — 5 шт.;

кабачки невеликого розміру – 2 шт.;

часник — 2 зубчики;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

оцет — 2 ст. л.;

перець мелений, кріп, перець чилі – до свого смаку.

Спосіб приготування:

Всі овочі добре промити та просушити. Кабачки почистити та нарізати невеликими шматочками. Огірки та помідори порізати на четвертинки. У ЗІП-пакет перекласти огірки, кабачки, помідори. Подрібнити кріп та часник. Надіслати до овочів. Додати оцет, додати перець, сіль, цукор. Закрити пакет і все добре потрусити. Відправити у холодильник на 15 хвилин. Якщо хочете більш насиченого смаку огірків та помідорів, залиште щонайменше на 2 години. Перекласти овочі по-корейськи в гарне блюдо і полити ароматною олією.

Подавайте таку закуску до улюбленого м’яса та насолоджуйтесь! Смачного!