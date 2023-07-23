Кабачковая и в подметки не годится: рецепт овощной икры, которая не достоит и до зимы

Вкуснотища — пальчики оближешь!

С каждым годом любителей баклажанной и кабачковой икры становится все больше и больше. Еще бы — такая вкусная намазка, стоит сущие копейки, да еще и сохраняется долго. Но почему-то все забыли об икре из моркови, которая по своему вкусу опережает "сестер".

"Це Смак" рекомендует сделать морковную икру острой – от такой пикантной закуски вряд вы со своими близкими вряд ли оторветесь. Она составит достойную конкуренцию даже самым любимым перекусам.

Как приготовить морковную икру

Ингредиенты на 10 порций:

морковь – 1 кг;

помидор – 2 кг;

болгарский перец – 500 г;

перец чили – 2 шт.;

сахар – 150 г;

соль – 1 ст. л.;

кориандр – 1 ч. л.;

лавровый лист – 2 шт.;

уксус – 100 мл;

подсолнечное масло – 200 мл.

Способ приготовления:

Помойте овощи и измельчите. Если у вас нет комбайна, пропустите помидоры через мясорубку, морковь натрите на крупной терке, а перец болгарский нарежьте мелкими кубиками. Поместите все в посуду с толстыми стенками, добавьте соль, молотый кориандр и масло. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и готовьте 2,5 часа. Чеснок и острый перец мелко нашинкуйте и добавьте в икру вместе с лавровым листом. Готовьте еще 10 минут, добавьте уксус, разлейте по стерилизованным банкам и закрутите.

Подавайте морковную икру в качестве закуски на тостах, чипсах или домашнем лаваше. Приятного аппетита!