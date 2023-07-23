Кабачковая и в подметки не годится: рецепт овощной икры, которая не достоит и до зимы
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Вкуснотища — пальчики оближешь!
С каждым годом любителей баклажанной и кабачковой икры становится все больше и больше. Еще бы — такая вкусная намазка, стоит сущие копейки, да еще и сохраняется долго. Но почему-то все забыли об икре из моркови, которая по своему вкусу опережает "сестер".
"Це Смак" рекомендует сделать морковную икру острой – от такой пикантной закуски вряд вы со своими близкими вряд ли оторветесь. Она составит достойную конкуренцию даже самым любимым перекусам.
Как приготовить морковную икру
Ингредиенты на 10 порций:
- морковь – 1 кг;
- помидор – 2 кг;
- болгарский перец – 500 г;
- перец чили – 2 шт.;
- сахар – 150 г;
- соль – 1 ст. л.;
- кориандр – 1 ч. л.;
- лавровый лист – 2 шт.;
- уксус – 100 мл;
- подсолнечное масло – 200 мл.
Способ приготовления:
- Помойте овощи и измельчите. Если у вас нет комбайна, пропустите помидоры через мясорубку, морковь натрите на крупной терке, а перец болгарский нарежьте мелкими кубиками.
- Поместите все в посуду с толстыми стенками, добавьте соль, молотый кориандр и масло. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и готовьте 2,5 часа.
- Чеснок и острый перец мелко нашинкуйте и добавьте в икру вместе с лавровым листом. Готовьте еще 10 минут, добавьте уксус, разлейте по стерилизованным банкам и закрутите.
Подавайте морковную икру в качестве закуски на тостах, чипсах или домашнем лаваше. Приятного аппетита!