Кабачкова і в підмітки не годиться: рецепт овочевої ікри, яка не достоїть і до зими
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Смачні — пальчики оближеш!
З кожним роком любителів баклажанної та кабачкової ікри стає дедалі більше. Ще б пак — така смачна намазка, коштує копійки, та ще й зберігається довго. Але чомусь усі забули про ікру з моркви, яка на свій смак випереджає "сестер".
"Це Смак" рекомендує зробити морквяну ікру гострою — від такої пікантної закуски навряд ви зі своїми близькими навряд чи відірветесь. Вона складе гідну конкуренцію навіть найулюбленішим перекусам.
Як приготувати морквяну ікру
Інгредієнти на 10 порцій:
- морква – 1 кг;
- помідор – 2 кг;
- болгарський перець – 500 г;
- перець чилі – 2 шт.;
- цукор – 150 г;
- сіль – 1 ст. л.;
- коріандр — 1 ч. л.;
- лавровий лист – 2 шт.;
- оцет – 100 мл;
- соняшникова олія – 200 мл.
Спосіб приготування:
- Помийте овочі та подрібніть. Якщо у вас немає комбайна, пропустіть помідори через м’ясорубку, моркву натріть на тертці, а перець болгарський наріжте дрібними кубиками.
- Помістіть все в посуд з товстими стінками, додайте сіль, мелений коріандр та олію. Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння та готуйте 2,5 години.
- Часник і гострий перець дрібно наріжте і додайте в ікру разом з лавровим листом. Готуйте ще 10 хвилин, додайте оцет, розлийте стерилізованими банками та закрутіть.
Подавайте морквяну ікру як закуску на тостах, чипсах або домашньому лаваші. Смачного!