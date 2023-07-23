Кабачкова і в підмітки не годиться: рецепт овочевої ікри, яка не достоїть і до зими

Смачні — пальчики оближеш!

З кожним роком любителів баклажанної та кабачкової ікри стає дедалі більше. Ще б пак — така смачна намазка, коштує копійки, та ще й зберігається довго. Але чомусь усі забули про ікру з моркви, яка на свій смак випереджає "сестер".

"Це Смак" рекомендує зробити морквяну ікру гострою — від такої пікантної закуски навряд ви зі своїми близькими навряд чи відірветесь. Вона складе гідну конкуренцію навіть найулюбленішим перекусам.

Як приготувати морквяну ікру

Інгредієнти на 10 порцій:

морква – 1 кг;

помідор – 2 кг;

болгарський перець – 500 г;

перець чилі – 2 шт.;

цукор – 150 г;

сіль – 1 ст. л.;

коріандр — 1 ч. л.;

лавровий лист – 2 шт.;

оцет – 100 мл;

соняшникова олія – 200 мл.

Спосіб приготування:

Помийте овочі та подрібніть. Якщо у вас немає комбайна, пропустіть помідори через м’ясорубку, моркву натріть на тертці, а перець болгарський наріжте дрібними кубиками. Помістіть все в посуд з товстими стінками, додайте сіль, мелений коріандр та олію. Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння та готуйте 2,5 години. Часник і гострий перець дрібно наріжте і додайте в ікру разом з лавровим листом. Готуйте ще 10 хвилин, додайте оцет, розлийте стерилізованими банками та закрутіть.

Подавайте морквяну ікру як закуску на тостах, чипсах або домашньому лаваші. Смачного!