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Кабачкова і в підмітки не годиться: рецепт овочевої ікри, яка не достоїть і до зими

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Таку морквяну ікру з’їдять дуже швидко
Таку морквяну ікру з’їдять дуже швидко. Фото cesmak.info

Смачні — пальчики оближеш!

З кожним роком любителів баклажанної та кабачкової ікри стає дедалі більше. Ще б пак — така смачна намазка, коштує копійки, та ще й зберігається довго. Але чомусь усі забули про ікру з моркви, яка на свій смак випереджає "сестер".

"Це Смак" рекомендує зробити морквяну ікру гострою — від такої пікантної закуски навряд ви зі своїми близькими навряд чи відірветесь. Вона складе гідну конкуренцію навіть найулюбленішим перекусам.

Як приготувати морквяну ікру

Інгредієнти на 10 порцій:

  • морква – 1 кг;
  • помідор – 2 кг;
  • болгарський перець – 500 г;
  • перець чилі – 2 шт.;
  • цукор – 150 г;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • коріандр — 1 ч. л.;
  • лавровий лист – 2 шт.;
  • оцет – 100 мл;
  • соняшникова олія – 200 мл.

Спосіб приготування:

  1. Помийте овочі та подрібніть. Якщо у вас немає комбайна, пропустіть помідори через м’ясорубку, моркву натріть на тертці, а перець болгарський наріжте дрібними кубиками.
  2. Помістіть все в посуд з товстими стінками, додайте сіль, мелений коріандр та олію. Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння та готуйте 2,5 години.
  3. Часник і гострий перець дрібно наріжте і додайте в ікру разом з лавровим листом. Готуйте ще 10 хвилин, додайте оцет, розлийте стерилізованими банками та закрутіть.

Подавайте морквяну ікру як закуску на тостах, чипсах або домашньому лаваші. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Закуска #Готуємо вдома #Овочева ікра