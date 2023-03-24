І для шаурми, і до супу: рецепт приголомшливого лаваша з 3 інгредієнтів
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Небагато часу — і результат окупиться
Вірменський лаваш — це тонкий хліб, коржик з борошна на воді із сіллю. Цей універсальний продукт часто використовується для приготування різних страв — шаурми або швидких конвертиків з різними начинками. З нього можна приготувати швидкі закуски або використати замість хліба.
Безумовно, рецептів приготування лаваша неймовірна безліч. Тісто можна замісити на воді або на кефірі, а випікати можна на сухій сковороді, деці або навіть у спеціальній печі.
Ми хочемо запропонувати приготувати лаваш за рецептом Сhudopovar. Таке тісто виходить еластичнішим, воно легше розкочується, а сам лаваш краще пропікається.
Як приготувати вірменський лаваш вдома.
Інгредієнти:
- 3 ст. борошна;
- 1 ст. гарячої води;
- 0,5 ч. л. солі.
Спосіб приготування:
- Розчиняємо сіль у склянці гарячої води.
- Три склянки пшеничного борошна насипаємо в глибоку миску і робимо посередині гірки заглиблення. Вливаємо в муку гарячу солону воду невеликими порціями. Спочатку змішуємо ложкою, а коли тісто стане густим – руками.
- Вимішуємо доти, поки тісто не стане щільним, накриваємо вологою серветкою і даємо відстоятися 20-30 хвилин.
- Відщипуємо від тіста шматочок розміром з куряче яйце. Розкочуємо його в тонкий круглий коржик за допомогою качалки. Отриману заготовку кладемо добре розігріту сковороду.
- Коли на поверхні коржика з’являться бульбашки та темні плями, перевертаємо та смажимо також з іншого боку.
- Коржик знімаємо лопаткою і перекладаємо на дерев’яну дошку. Збризкуємо холодною водою і накриваємо чистим рушником, щоб лаваш став м’яким.
- З тіста, що залишився, випікаємо лаваші і складаємо їх чаркою.
Такий лаваш також можна використовувати для приготування піци. Результат вас здивує.