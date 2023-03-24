І для шаурми, і до супу: рецепт приголомшливого лаваша з 3 інгредієнтів

Небагато часу — і результат окупиться

Вірменський лаваш — це тонкий хліб, коржик з борошна на воді із сіллю. Цей універсальний продукт часто використовується для приготування різних страв — шаурми або швидких конвертиків з різними начинками. З нього можна приготувати швидкі закуски або використати замість хліба.

Безумовно, рецептів приготування лаваша неймовірна безліч. Тісто можна замісити на воді або на кефірі, а випікати можна на сухій сковороді, деці або навіть у спеціальній печі.

Ми хочемо запропонувати приготувати лаваш за рецептом Сhudopovar. Таке тісто виходить еластичнішим, воно легше розкочується, а сам лаваш краще пропікається.

Як приготувати вірменський лаваш вдома.

Інгредієнти:

3 ст. борошна;

1 ст. гарячої води;

0,5 ч. л. солі.

Спосіб приготування:

Розчиняємо сіль у склянці гарячої води.

Три склянки пшеничного борошна насипаємо в глибоку миску і робимо посередині гірки заглиблення. Вливаємо в муку гарячу солону воду невеликими порціями. Спочатку змішуємо ложкою, а коли тісто стане густим – руками.

Вимішуємо доти, поки тісто не стане щільним, накриваємо вологою серветкою і даємо відстоятися 20-30 хвилин.

Відщипуємо від тіста шматочок розміром з куряче яйце. Розкочуємо його в тонкий круглий коржик за допомогою качалки. Отриману заготовку кладемо добре розігріту сковороду.

Коли на поверхні коржика з’являться бульбашки та темні плями, перевертаємо та смажимо також з іншого боку.

Коржик знімаємо лопаткою і перекладаємо на дерев’яну дошку. Збризкуємо холодною водою і накриваємо чистим рушником, щоб лаваш став м’яким.

З тіста, що залишився, випікаємо лаваші і складаємо їх чаркою.

Такий лаваш також можна використовувати для приготування піци. Результат вас здивує.