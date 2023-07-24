Рецепт лучшего летнего блюда: кабачковый рулет с ароматной грибной начинкой разлетится на ура

Лучший способ приготовления кабачков!

Лето – лучшая пора для любителей кабачков. Из него можно приготовить множество разнообразных блюд. А если попытаться сделать из кабачков целый рулет?

"Це Смак" предлагает приготовить рулет с грибной начинкой. Это целый праздник вкуса, мимо которого не пройдет ни один гурман.

Как приготовить кабачковый рулет с грибной начинкой

Ингредиенты на 5 порций:

кабачок – 2 шт.;

пшеничная мука – 200 г;

яичный желток – 2 шт.;

соль – по своему вкусу;

яичные белки – 2 шт.;

лук – 1 шт.;

шампиньоны – 400 г;

сметана – 200 г;

петрушка – 0,5 пуч.;

твердый сыр – 80 г.

Способ приготовления:

Вымойте и очистите кабачки. Натрите их на большой терке, посолите и поперчите по вкусу. В глубоких сосудах взбейте белки до состояния густой пены. В отдельной емкости смешайте желтки, соль и муку, добавьте тертые кабачки и взбитые белки. Все перемешайте. Застелите пергаментом противень для запекания. Распределите по нему кабачковую массу и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. Очистите и измельчите лук. Грибы вымойте и нарежьте тонкими ломтиками. Обжарьте лук на сковороде с подсолнечным маслом до прозрачности, добавьте грибы и готовьте, пока они не подрумянятся. Добавьте сметану, соль и черный молотый перец, грибы, готовьте на медленном огне еще 5 минут. Грибную массу нанесите ровным слоем на кабачковое тесто, присыпьте измельченным укропом и тертым сыром. Аккуратно скрутите тесто с начинкой рулетом.

Подавайте кабачковый рулет с любимым соусом. Приятного аппетита!