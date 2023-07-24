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Рецепт лучшего летнего блюда: кабачковый рулет с ароматной грибной начинкой разлетится на ура

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Невероятно вкусный кабачковый рулет с сыром
Невероятно вкусный кабачковый рулет с сыром. Фото krainau.com

Лучший способ приготовления кабачков!

Лето – лучшая пора для любителей кабачков. Из него можно приготовить множество разнообразных блюд. А если попытаться сделать из кабачков целый рулет?

"Це Смак" предлагает приготовить рулет с грибной начинкой. Это целый праздник вкуса, мимо которого не пройдет ни один гурман.

Как приготовить кабачковый рулет с грибной начинкой

Ингредиенты на 5 порций:

  • кабачок – 2 шт.;
  • пшеничная мука – 200 г;
  • яичный желток – 2 шт.;
  • соль – по своему вкусу;
  • яичные белки – 2 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • шампиньоны – 400 г;
  • сметана – 200 г;
  • петрушка – 0,5 пуч.;
  • твердый сыр – 80 г.

Способ приготовления:

  1. Вымойте и очистите кабачки. Натрите их на большой терке, посолите и поперчите по вкусу.
  2. В глубоких сосудах взбейте белки до состояния густой пены.
  3. В отдельной емкости смешайте желтки, соль и муку, добавьте тертые кабачки и взбитые белки. Все перемешайте.
  4. Застелите пергаментом противень для запекания. Распределите по нему кабачковую массу и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.
  5. Очистите и измельчите лук. Грибы вымойте и нарежьте тонкими ломтиками.
  6. Обжарьте лук на сковороде с подсолнечным маслом до прозрачности, добавьте грибы и готовьте, пока они не подрумянятся. Добавьте сметану, соль и черный молотый перец, грибы, готовьте на медленном огне еще 5 минут.
  7. Грибную массу нанесите ровным слоем на кабачковое тесто, присыпьте измельченным укропом и тертым сыром. Аккуратно скрутите тесто с начинкой рулетом.

Подавайте кабачковый рулет с любимым соусом. Приятного аппетита!

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