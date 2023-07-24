Рецепт лучшего летнего блюда: кабачковый рулет с ароматной грибной начинкой разлетится на ура
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Лучший способ приготовления кабачков!
Лето – лучшая пора для любителей кабачков. Из него можно приготовить множество разнообразных блюд. А если попытаться сделать из кабачков целый рулет?
"Це Смак" предлагает приготовить рулет с грибной начинкой. Это целый праздник вкуса, мимо которого не пройдет ни один гурман.
Как приготовить кабачковый рулет с грибной начинкой
Ингредиенты на 5 порций:
- кабачок – 2 шт.;
- пшеничная мука – 200 г;
- яичный желток – 2 шт.;
- соль – по своему вкусу;
- яичные белки – 2 шт.;
- лук – 1 шт.;
- шампиньоны – 400 г;
- сметана – 200 г;
- петрушка – 0,5 пуч.;
- твердый сыр – 80 г.
Способ приготовления:
- Вымойте и очистите кабачки. Натрите их на большой терке, посолите и поперчите по вкусу.
- В глубоких сосудах взбейте белки до состояния густой пены.
- В отдельной емкости смешайте желтки, соль и муку, добавьте тертые кабачки и взбитые белки. Все перемешайте.
- Застелите пергаментом противень для запекания. Распределите по нему кабачковую массу и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.
- Очистите и измельчите лук. Грибы вымойте и нарежьте тонкими ломтиками.
- Обжарьте лук на сковороде с подсолнечным маслом до прозрачности, добавьте грибы и готовьте, пока они не подрумянятся. Добавьте сметану, соль и черный молотый перец, грибы, готовьте на медленном огне еще 5 минут.
- Грибную массу нанесите ровным слоем на кабачковое тесто, присыпьте измельченным укропом и тертым сыром. Аккуратно скрутите тесто с начинкой рулетом.
Подавайте кабачковый рулет с любимым соусом. Приятного аппетита!