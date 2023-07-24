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Рецепт найкращої літньої страви: кабачковий рулет з ароматною грибною начинкою розлетиться на ура

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неймовірно смачний кабачковий рулет із сиром
Неймовірно смачний кабачковий рулет із сиром. Фото krainau.com

Найкращий спосіб приготування кабачків!

Літо – найкраща пора для любителів кабачків. З нього можна приготувати безліч різноманітних страв. А якщо спробувати зробити з кабачків цілий рулет?

"Це Смак" пропонує приготувати рулет із грибною начинкою. Це ціле свято смаку, повз яке не пройде жоден гурман.

Як приготувати кабачковий рулет з грибною начинкою

Інгредієнти на 5 порцій:

  • кабачок — 2 шт.;
  • пшеничне борошно – 200 г;
  • яєчний жовток – 2 шт.;
  • сіль – на свій смак;
  • яєчні білки – 2 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • печериці – 400 г;
  • сметана – 200 г;
  • петрушка — 0,5 пуч.;
  • твердий сир – 80 г

Спосіб приготування:

  1. Вимийте та очистіть кабачки. Натріть їх на великій тертці, посоліть і поперчіть до смаку.
  2. У глибоких судинах збийте білки до густої піни.
  3. В окремій ємності змішайте жовтки, сіль та борошно, додайте терті кабачки та збиті білки. Все перемішайте.
  4. Застеліть пергаментом лист для запікання. Розподіліть по ньому кабачкову масу і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на півгодини.
  5. Очистіть і подрібніть цибулю. Гриби вимийте і наріжте тонкими скибочками.
  6. Обсмажте цибулю на сковороді з олією до прозорості, додайте гриби і готуйте, поки вони не підрум’яняться. Додайте сметану, сіль та чорний мелений перець, гриби, готуйте на повільному вогні ще 5 хвилин.
  7. Грибну масу нанесіть рівним шаром на кабачкове тісто, присипте подрібненим кропом та тертим сиром. Обережно скрутіть тісто з начинкою рулетом.

Подавайте кабачковий рулет із улюбленим соусом. Смачного!

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