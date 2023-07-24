Рецепт найкращої літньої страви: кабачковий рулет з ароматною грибною начинкою розлетиться на ура
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Найкращий спосіб приготування кабачків!
Літо – найкраща пора для любителів кабачків. З нього можна приготувати безліч різноманітних страв. А якщо спробувати зробити з кабачків цілий рулет?
"Це Смак" пропонує приготувати рулет із грибною начинкою. Це ціле свято смаку, повз яке не пройде жоден гурман.
Як приготувати кабачковий рулет з грибною начинкою
Інгредієнти на 5 порцій:
- кабачок — 2 шт.;
- пшеничне борошно – 200 г;
- яєчний жовток – 2 шт.;
- сіль – на свій смак;
- яєчні білки – 2 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- печериці – 400 г;
- сметана – 200 г;
- петрушка — 0,5 пуч.;
- твердий сир – 80 г
Спосіб приготування:
- Вимийте та очистіть кабачки. Натріть їх на великій тертці, посоліть і поперчіть до смаку.
- У глибоких судинах збийте білки до густої піни.
- В окремій ємності змішайте жовтки, сіль та борошно, додайте терті кабачки та збиті білки. Все перемішайте.
- Застеліть пергаментом лист для запікання. Розподіліть по ньому кабачкову масу і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на півгодини.
- Очистіть і подрібніть цибулю. Гриби вимийте і наріжте тонкими скибочками.
- Обсмажте цибулю на сковороді з олією до прозорості, додайте гриби і готуйте, поки вони не підрум’яняться. Додайте сметану, сіль та чорний мелений перець, гриби, готуйте на повільному вогні ще 5 хвилин.
- Грибну масу нанесіть рівним шаром на кабачкове тісто, присипте подрібненим кропом та тертим сиром. Обережно скрутіть тісто з начинкою рулетом.
Подавайте кабачковий рулет із улюбленим соусом. Смачного!