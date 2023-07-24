Рецепт найкращої літньої страви: кабачковий рулет з ароматною грибною начинкою розлетиться на ура

Найкращий спосіб приготування кабачків!

Літо – найкраща пора для любителів кабачків. З нього можна приготувати безліч різноманітних страв. А якщо спробувати зробити з кабачків цілий рулет?

"Це Смак" пропонує приготувати рулет із грибною начинкою. Це ціле свято смаку, повз яке не пройде жоден гурман.

Як приготувати кабачковий рулет з грибною начинкою

Інгредієнти на 5 порцій:

кабачок — 2 шт.;

пшеничне борошно – 200 г;

яєчний жовток – 2 шт.;

сіль – на свій смак;

яєчні білки – 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

печериці – 400 г;

сметана – 200 г;

петрушка — 0,5 пуч.;

твердий сир – 80 г

Спосіб приготування:

Вимийте та очистіть кабачки. Натріть їх на великій тертці, посоліть і поперчіть до смаку. У глибоких судинах збийте білки до густої піни. В окремій ємності змішайте жовтки, сіль та борошно, додайте терті кабачки та збиті білки. Все перемішайте. Застеліть пергаментом лист для запікання. Розподіліть по ньому кабачкову масу і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на півгодини. Очистіть і подрібніть цибулю. Гриби вимийте і наріжте тонкими скибочками. Обсмажте цибулю на сковороді з олією до прозорості, додайте гриби і готуйте, поки вони не підрум’яняться. Додайте сметану, сіль та чорний мелений перець, гриби, готуйте на повільному вогні ще 5 хвилин. Грибну масу нанесіть рівним шаром на кабачкове тісто, присипте подрібненим кропом та тертим сиром. Обережно скрутіть тісто з начинкою рулетом.

Подавайте кабачковий рулет із улюбленим соусом. Смачного!