Укр

Уловка дорогих ресторанов: рыбу будете жарить только так

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Попробуйте — и про обычный кляр забудете
Попробуйте — и про обычный кляр забудете. Фото cesmak.info

Прекрасный способ приготовления

Ароматная и сочная рыбка, жареная в кляре – прекрасное основное блюдо, имеющее своих ценителей. Но ее приготовление может превратиться в ужас – продукт прилипает к поверхности и пригорает.

Но есть один уникальный кулинарный прием, который используют повара в дорогих ресторанах. Секретный рецепт рыбы на сковороде опубликовали на Meta.ua. Благодаря этому способу можно раз и навсегда забыть о подгоревшем рыбном филе. Прожарка всегда будет идеальной и равномерной. Подойдет любая рыба.

Ингредиенты:

  • Судак — 300 г;
  • Хлеб бородинский – 100 г;
  • Масло сливочное, масло – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Филе судака нарезаем средними кусками. На несколько секунд погружаем их в воду.
  2. Солим, добавляем по вкусу специи.
  3. Нарезаем хлеб как можно тоньше. Параллельно разогреваем сковороду с растительным маслом и кусочком сливочного масла.
  4. Кусочки судака прокладываем между кусочками хлеба. Обжариваем рыбу на сковороде до средней готовности. Затем аккуратно переворачиваем на другую сторону и доводим до финиша.

Рыба идеально готовится и остается сочная. Приготовьте любой гарнир – например, овощное рагу – и смакуйте.

Теги:
#Рецепт #Хлеб #Лайфхак #Риба