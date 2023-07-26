Уловка дорогих ресторанов: рыбу будете жарить только так
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Прекрасный способ приготовления
Ароматная и сочная рыбка, жареная в кляре – прекрасное основное блюдо, имеющее своих ценителей. Но ее приготовление может превратиться в ужас – продукт прилипает к поверхности и пригорает.
Но есть один уникальный кулинарный прием, который используют повара в дорогих ресторанах. Секретный рецепт рыбы на сковороде опубликовали на Meta.ua. Благодаря этому способу можно раз и навсегда забыть о подгоревшем рыбном филе. Прожарка всегда будет идеальной и равномерной. Подойдет любая рыба.
Ингредиенты:
- Судак — 300 г;
- Хлеб бородинский – 100 г;
- Масло сливочное, масло – по вкусу.
Способ приготовления:
- Филе судака нарезаем средними кусками. На несколько секунд погружаем их в воду.
- Солим, добавляем по вкусу специи.
- Нарезаем хлеб как можно тоньше. Параллельно разогреваем сковороду с растительным маслом и кусочком сливочного масла.
- Кусочки судака прокладываем между кусочками хлеба. Обжариваем рыбу на сковороде до средней готовности. Затем аккуратно переворачиваем на другую сторону и доводим до финиша.
Рыба идеально готовится и остается сочная. Приготовьте любой гарнир – например, овощное рагу – и смакуйте.