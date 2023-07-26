Уловка дорогих ресторанов: рыбу будете жарить только так

Прекрасный способ приготовления

Ароматная и сочная рыбка, жареная в кляре – прекрасное основное блюдо, имеющее своих ценителей. Но ее приготовление может превратиться в ужас – продукт прилипает к поверхности и пригорает.

Но есть один уникальный кулинарный прием, который используют повара в дорогих ресторанах. Секретный рецепт рыбы на сковороде опубликовали на Meta.ua. Благодаря этому способу можно раз и навсегда забыть о подгоревшем рыбном филе. Прожарка всегда будет идеальной и равномерной. Подойдет любая рыба.

Ингредиенты:

Судак — 300 г;

Хлеб бородинский – 100 г;

Масло сливочное, масло – по вкусу.

Способ приготовления:

Филе судака нарезаем средними кусками. На несколько секунд погружаем их в воду. Солим, добавляем по вкусу специи. Нарезаем хлеб как можно тоньше. Параллельно разогреваем сковороду с растительным маслом и кусочком сливочного масла. Кусочки судака прокладываем между кусочками хлеба. Обжариваем рыбу на сковороде до средней готовности. Затем аккуратно переворачиваем на другую сторону и доводим до финиша.

Рыба идеально готовится и остается сочная. Приготовьте любой гарнир – например, овощное рагу – и смакуйте.