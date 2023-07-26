Хитрість дорогих ресторанів: рибу будете смажити тільки так

Чудовий спосіб приготування

Ароматна та соковита рибка, смажена в клярі — чудова основна страва, яка має своїх поціновувачів. Але її приготування може перетворитися на жах — продукт прилипає до поверхні і пригоряє.

Але є один унікальний кулінарний прийом, який використовують кухарі у дорогих ресторанах. Секретний рецепт риби на сковороді опублікували на Meta.ua. Завдяки цьому способу можна раз і назавжди забути про підгоріле рибне філе. Просмажка завжди буде ідеальною і рівномірною. Підійде будь-яка риба.

Інгредієнти:

Судак — 300 г;

Хліб бородинський — 100 г;

Масло вершкове, олія — до смаку.

Спосіб приготування:

Філе судака нарізаємо середніми шматками. На кілька секунд занурюємо їх у воду. Солимо, додаємо до смаку спеції. Нарізаємо хліб якомога тонше. Паралельно розігріваємо сковорідку з рослинною олією та шматочком вершкового масла. Шматочки судака прокладаємо між шматочками хліба. Обсмажуємо рибу на сковороді до середньої готовності. Потім акуратно перевертаємо на інший бік і доводимо до фінішу.

Риба ідеально готується і залишається соковита. Приготуйте будь-який гарнір — наприклад, овочеве рагу, — та смакуйте.